尖沙咀寶勒巷昨日（22日）下午發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機撞車後不顧而去。
途人慌忙跑進附近地舖躲避
今日（23日）再有影片流傳還原車禍經過，整個過程僅7秒保齡球式撞倒4名途人。從影片中可見，私家車於尖沙咀赫德道駛入寶勒巷，至3-7A號對開位置失控衝上左側行人路。當時約10名途人在寶勒巷行人路上往來，有途人發現私家車失控衝來，即時慌忙跑進附近地舖躲避，有4名途人走避不及被私家車左邊車頭直撞，其中一名身穿黑色衫途人因背向車輛走避不及，被撞至地舖外牆後反彈倒地，倒臥地上反應全無，已失去知覺；他身後另一名灰色衫途人同樣捱撞倒地；另外兩名傷者捱撞後被車頭推前多米，倒地後仍有意識。
另一段影片顯示，私家車最終停車後不足10秒，前座一名身穿白色短裙、頭戴鴨嘴帽的女乘客急忙下車，視線望向倒地傷者後掉頭趕往司機車門方向，攙扶38歲姓倪男司機下車。男司機落車時步履輕浮，關上車門後二人「施施然」離開，多名市民圍觀，亦有市民上前追罵二人撞車後不顧而去。
現場酒精呼氣測試超標 警署「吹大機」未超標
消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男子，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。惟經帶署扣查再「吹大機」時，則未有超出法定標準。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將司機拘捕；涉事女子暫時行蹤未明。
事發於昨日（23日）下午2時28分，一輛寶馬私家車於尖沙咀寶勒巷突衝上行人路，撞向人群，4名途人被撞倒包括兩男兩女，年齡介乎31歲至70歲。當中一名53歲非華裔男子頭部遭受重創，由救護車急送醫院搶救後，可惜最終證實死亡；另外3名傷者身體多處受傷，全部清醒送院治理。涉事男司機與一名女乘客事發後棄車逃走，惟男子之後被警方截獲。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「酒後駕駛」拘捕38歲涉案男司機。有目擊者指，事發時驚傳巨響，私家車上有兩人逃離，期間有途人曾喝令兩人停下但不成功。