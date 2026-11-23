尖沙咀寶勒巷昨日（22日）下午發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機撞車後不顧而去。

途人 慌忙跑進附近地舖躲避

今日（23日）再有影片流傳還原車禍經過，整個過程僅7秒保齡球式撞倒4名途人。從影片中可見，私家車於尖沙咀赫德道駛入寶勒巷，至3-7A號對開位置失控衝上左側行人路。當時約10名途人在寶勒巷行人路上往來，有途人發現私家車失控衝來，即時慌忙跑進附近地舖躲避，有4名途人走避不及被私家車左邊車頭直撞，其中一名身穿黑色衫途人因背向車輛走避不及，被撞至地舖外牆後反彈倒地，倒臥地上反應全無，已失去知覺；他身後另一名灰色衫途人同樣捱撞倒地；另外兩名傷者捱撞後被車頭推前多米，倒地後仍有意識。