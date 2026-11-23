文化藝術與航空旅遊的跨界聯動，正成為推動香港旅遊業轉型的重要動力。西九文化區管理局與國泰日前宣布展開新一階段為期三年的策略夥伴合作，雙方將進一步深化自2023年建立的合作基礎，把世界級文藝節目與全球航線網絡無縫結合，藉此吸引更多國際旅客訪港，豐富其文化體驗並延長留港時間。
從「運展品」到「推旅遊」 跨界合作全面升級
過去三年，國泰一直擔當西九的指定旅遊夥伴，不僅為「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」及M+「趙無極：版藝匠心」等重量級展覽的珍貴文物提供專業航空貨運支援，亦在機上娛樂系統推出「雲上西九」影片系列，讓全球旅客在萬呎高空率先感受香港的藝術氛圍。
踏入新階段，雙方的合作模式將由單純的活動及物流支援，升級至共同推廣旅遊目的地及商業產品開發。未來雙方將攜手推出結合機票行程與西九展覽、表演藝術的特色文化旅遊套票，同時國泰將繼續支持西九打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌之一。隨著西九演藝中心將於2027年開幕，國泰亦會持續支援海內外頂尖藝術家及大型展覽訪港，為本港文化藝術界注入源源不絕的國際資源。
三米長彩繪客機模型進駐海濱 市民遊客必到新熱點
對本地市民及旅客而言，今次合作最吸睛的亮點莫過於全新的實體打卡客機模型。為紀念雙方延續夥伴關係，西九海濱長廊將特別設置了一架機身長逾三米、披上「『香港精神號』——八十周年紀念版」藝術塗裝的國泰波音777-300ER客機模型。這架象徵香港創意精神的彩繪客機模型以維港天際線為背景，勢必成為市民週末消閒及旅客拍照留念的新地標。
強強聯手 鞏固中外文化藝術交流中心地位
西九文化區在2025年錄得超過1,700萬訪客人次，已成為香港極具代表性的國際文化名片。西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，結合西九在文化藝術領域的領先地位與國泰的全球網絡，能為香港匯聚更多世界級藝術體驗與觀眾，向世界展現香港的軟實力。
國泰集團行政總裁林紹波形容，國泰與西九有著「連結」的共同使命——航空聯繫不同城市，而藝術文化則聯繫人心。他指出這種聯繫是雙向的，國泰一方面透過國際網絡把內地及海外旅客帶到香港體驗精彩文藝，另一方面亦協助本地藝術家衝出香港，在國際舞台展示作品。他強調，國泰扎根香港80年，全力支持特區政府的五年規劃，並透過將文化藝術融入飛行體驗，為香港發展成為中外文化藝術交流中心作出貢獻。
兩大植根香港的領先品牌再度強強聯手，不僅為旅客帶來「未出發、先體驗」的深度文化之旅，更在航空以及文化兩者的協同效應下，為香港旅遊業開拓更具吸引力的發展新格局。