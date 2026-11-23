文化藝術與航空旅遊的跨界聯動，正成為推動香港旅遊業轉型的重要動力。西九文化區管理局與國泰日前宣布展開新一階段為期三年的策略夥伴合作，雙方將進一步深化自2023年建立的合作基礎，把世界級文藝節目與全球航線網絡無縫結合，藉此吸引更多國際旅客訪港，豐富其文化體驗並延長留港時間。

西九文化區管理局與國泰宣布延續策略夥伴合作關係，並由（左起）國泰顧客及商務總裁劉凱詩、國泰集團行政總裁林紹波、西九文化區管理局董事局主席陳智思、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及西九文化區管理局副行政總裁（機構發展）何珏珊一同主禮。

從「運展品」到「推旅遊」 跨界合作全面升級

過去三年，國泰一直擔當西九的指定旅遊夥伴，不僅為「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」及M+「趙無極：版藝匠心」等重量級展覽的珍貴文物提供專業航空貨運支援，亦在機上娛樂系統推出「雲上西九」影片系列，讓全球旅客在萬呎高空率先感受香港的藝術氛圍。

踏入新階段，雙方的合作模式將由單純的活動及物流支援，升級至共同推廣旅遊目的地及商業產品開發。未來雙方將攜手推出結合機票行程與西九展覽、表演藝術的特色文化旅遊套票，同時國泰將繼續支持西九打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌之一。隨著西九演藝中心將於2027年開幕，國泰亦會持續支援海內外頂尖藝術家及大型展覽訪港，為本港文化藝術界注入源源不絕的國際資源。