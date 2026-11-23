政府今日委任陳健波為醫院管理局主席，任期由下月1日起生效，為期2年。 陳健波表示深知責任重大，未來將與各方攜手合作。他指面對嚴峻人口老齡化，公營醫療服務質素和開支面臨重大挑戰，需要創新及多元化的改革和融資方案，希望達到多贏局面，確保醫療系統能夠長遠維持穩健與可持續發展。 未來重點工作包括改善內部管理，利用科技帶來的機遇，為醫護人員減熵增效，簡化程序，優化工作環境，強化培訓並留住專業人才，為市民提供優質、便捷的服務。

范鴻齡指服務醫管局是公職生涯最難忘 現任醫管局主席范鴻齡說過去7年，非常榮幸擔任醫管局主席一職，服務醫管局是他公職生涯中最難以忘懷的篇章。在卸任主席後，仍然會惦記這裡的一切，深信醫管局所有同事，會繼續心繫病人福祉，盡心盡力照顧有需要的病人。他深信陳健波必定可以帶領醫管局再創高峰，繼續為香港市民提供高質素的公營醫療服務，造福病人。 醫務衞生局局長盧寵茂表示陳健波擁有極豐富的從政及公共服務經驗，對政策制訂及推動、資源運用及財務管理，以及機構管治有深厚認識。相信憑藉他卓越的領導及協調才能，定能以宏觀視野帶領醫管局持續推動公營醫療改革，提升醫管局的管治水平，為市民提供更優質的公共醫療服務。

盧寵茂感謝即將卸任的主席范鴻齡，讚揚他自2019年12月出任醫管局主席以來，憑藉豐富的公共行政經驗及卓越的管治魄力，全方位提升本港公共醫療服務水平，包括在新冠疫情期間帶領醫管局堅守抗疫防線。醫管局亦於今年1月推展首階段的公營醫療收費改革，為加強對病患的保障和公營醫療體系的可持續發展奠定堅實基礎。

醫管局行政總裁李夏茵表示，醫管局仝人會全力支持新任主席，應對人口老化、人力資源及醫療科技發展等挑戰，並繼續改革公營醫療服務，回應不斷增長的服務需求和社會期望。