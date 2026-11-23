國際刑警組織第九十四屆全體大會將於下周一(30日)至周四(3日)在香港會展舉行，預計有超過1,000名參加者，包括來自196個成員國的警隊首長和政府高層。警方已按風險評估和活動安排制定行動計劃，以保障場地和參與人士安全、便利各方交流，並盡量減少對市民日常出行的影響。 警方宣布，由 下周一凌晨 0 時 01 分至周四下午 5 時 實施臨時禁飛區，覆蓋全港陸地及水域。小型無人機及直升機、小型飛機、滑翔傘、飛艇、風箏及氣球等活動受管制，民航機服務則不受影響。未獲特別批准而在指定時段及範圍內飛行，屬違法，可被判罰款甚至監禁。

維多利亞港管制 灣仔水上的士不停靠 會展中心對開的維多利亞港部分水域將在同一時段設限制區，會展中心一號及二號台階，以及灣仔繞道第四台階，均會暫時封閉。灣仔會展碼頭停用期間，水上的士只往返尖東和中環，不停灣仔。兩個小型碼頭的服務亦會暫停，受影響的公共服務只有水上的士，其他渡輪服務不受影響。管制期間，只有獲特別許可的船隻可進入，警方和海事處會巡邏及指揮海上交通。 灣仔北行人管制 海濱花園及金紫荊廣場封閉 同時，龍和道行人路以北的灣仔北半島一帶封閉，行人不能進入海旁範圍。封閉範圍由灣仔臨時碼頭一帶延伸至灣仔北海濱，海濱花園及金紫荊廣場均會封閉。從金鐘一帶往東，可經龍合街及匯爾道前往灣仔碼頭或會展站；從灣仔碼頭或會展站一帶往東，可經紅興道、會意道及龍柏街前往灣仔東面。

封路、改道及泊車位停用 封路期間，博覽道、博覽道中、博覽道東及中環灣仔繞道東行往灣仔北的支路封閉。龍和道東行車輛不能轉入博覽道；龍合街東行、往會展方向的車輛不能駛入博覽道，須右轉入龍和道東行；飛能明道東行車輛須右轉入紅興道東行。由中環光樂道中天橋前往灣仔北，須改經文寶街、耀星街及龍和道東行；由中環干諾道中前往灣仔北，須改經下角道及告士打道東行。特別需要注意，龍匯道所有泊車位、龍合街旅遊巴泊車位、會議道旅遊巴泊車位及運盛街所有泊車位，將於 下周日 (29 日 ) 晚上 10 時至周四下午 5 時 停用。

由於金紫荊廣場及會展海濱一帶在封路期間不能前往。警方呼籲旅遊業界不要安排旅客前往，也不要安排旅遊巴在封路範圍附近上落客或停泊。駕駛人士應提早計劃、預留時間並盡量使用公共交通工具，也呼籲市民不要在管制期間駕車前往灣仔一帶。另外，5條巴士服務會受影響，封路區內的巴士站將遷至附近地點。市民可留意運輸署稍後發布的交通通告、「香港出行易」應用程式，以及各公共交通營辦商的流動應用程式。