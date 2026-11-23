中電公布明年透過中電社區節能基金撥款2.5 億元，推出一系列社區支援計劃，支援弱勢社群，包括續推基層家庭電費補助計劃。
中電基層家庭電費補助計劃的受惠家庭增至約93,000個。當中約83,000個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入及殘疾人士家庭，每戶可獲600元電費資助；另外約10,000個將會過渡至「簡樸房」的分間單位家庭，每戶可獲1,000元電費資助。
夏季氣溫持續攀升，不少基層家庭為節省電費而減少使用冷氣，部分居於分間單位的家庭更因環境所限未能安裝冷氣機。中電社區節能基金將撥款1,000萬元推出全新的節能冷風機先導計劃，經社區夥伴轉介有需要的合資格基層家庭，目標於明年夏天前向約10,000戶送贈耗電量低的節能冷風機，改善炎熱天氣下的居住環境，同時有助減低能源開支。
向認知障礙症家庭送定時功能電磁爐
隨着人口老化，本港患有認知障礙症的長者人數持續增加，而煮食正是潛在的家居安全風險。中電社區節能基金將撥款400萬元推出全新的「腦友記」電煮食支援先導計劃，與社福機構合作，向約1,000個有認知障礙症初期徵狀的長者家庭送贈具備定時功能的座檯式電磁爐，提升家居安全。與明火煮食相比，電磁爐可節省約40%能源開支，減輕受惠家庭的負擔。
為配合政府推行強制性能源效益標籤計劃，並協助有需要家庭減少用電，中電明年將繼續推行節能家電更換計劃，受惠家庭會增加至約15,000個。合資格的長者、低收入及殘疾人士家庭可以「一換一」方式，將能源效益較低的舊電器，更換為一級能源效益標籤型號，包括窗口式冷氣機、儲水式電熱水爐、雪櫃及洗衣機，資助額為電器售價連安裝費的70%，上限為2,700元。
中電企業發展總裁莊偉茵表示，中電社區節能基金自2019年成立至今，已累計撥款超過15億元，回應社會不同需要。2027年的計劃一方面加大力度支援弱勢社群，另一方面推動社會節能減碳。同時，極端天氣愈趨頻繁，中電會加強支援老舊住宅樓宇，提升其能源效益及電力安全。