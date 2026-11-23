中電基層家庭電費補助計劃的受惠家庭增至約93,000個。當中約83,000個65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入及殘疾人士家庭，每戶可獲600元電費資助；另外約10,000個將會過渡至「簡樸房」的分間單位家庭，每戶可獲1,000元電費資助。

夏季氣溫持續攀升，不少基層家庭為節省電費而減少使用冷氣，部分居於分間單位的家庭更因環境所限未能安裝冷氣機。中電社區節能基金將撥款1,000萬元推出全新的節能冷風機先導計劃，經社區夥伴轉介有需要的合資格基層家庭，目標於明年夏天前向約10,000戶送贈耗電量低的節能冷風機，改善炎熱天氣下的居住環境，同時有助減低能源開支。

向認知障礙症家庭送定時功能電磁爐

隨着人口老化，本港患有認知障礙症的長者人數持續增加，而煮食正是潛在的家居安全風險。中電社區節能基金將撥款400萬元推出全新的「腦友記」電煮食支援先導計劃，與社福機構合作，向約1,000個有認知障礙症初期徵狀的長者家庭送贈具備定時功能的座檯式電磁爐，提升家居安全。與明火煮食相比，電磁爐可節省約40%能源開支，減輕受惠家庭的負擔。