私隱專員公署憑藉卓越的打擊「起底」工作，榮獲2026年全球私隱及資料保障監管機構的「爭議解決及執法」大獎。獎項由環球私隱議會設立，旨在表揚在執法、監管行動、調查、爭議解決及保障資料當事人權利方面表現卓越的私隱或資料保障監管機構。頒獎典禮於上周一(16日)在比利時布魯塞爾的第48屆環球私隱議會會議期間舉行。

此外，私隱專員鍾麗玲於上早前出席環球私隱議會會議，會議匯聚來自超過200個主要為監管機構的成員、國際組織、學術界及智庫的私隱保障專家，就新興私隱議題及全球發展進行對話和交流。 在會議期間，私隱專員以人工智能的道德與數據保障工作分組及國際執法合作工作分組聯席主席的身分，聯同環球私隱議會主席Philipe DUFRESNE、前主席Borislav BOZHINOV，以及歐洲資料保障委員會主席Anu TALUS，參與題為「環球私隱議會在不同監管框架下促進全球協作」的專題討論。私隱專員在討論中分享兩個工作分組分別組織環球私隱或資料保障機構在AI時代推進全球協作的工作，並闡述私隱專員公署在香港與其他監管機構及業界的合作成果。