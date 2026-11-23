私隱專員公署憑藉卓越的打擊「起底」工作，榮獲2026年全球私隱及資料保障監管機構的「爭議解決及執法」大獎。獎項由環球私隱議會設立，旨在表揚在執法、監管行動、調查、爭議解決及保障資料當事人權利方面表現卓越的私隱或資料保障監管機構。頒獎典禮於上周一(16日)在比利時布魯塞爾的第48屆環球私隱議會會議期間舉行。
此外，私隱專員鍾麗玲於上早前出席環球私隱議會會議，會議匯聚來自超過200個主要為監管機構的成員、國際組織、學術界及智庫的私隱保障專家，就新興私隱議題及全球發展進行對話和交流。 在會議期間，私隱專員以人工智能的道德與數據保障工作分組及國際執法合作工作分組聯席主席的身分，聯同環球私隱議會主席Philipe DUFRESNE、前主席Borislav BOZHINOV，以及歐洲資料保障委員會主席Anu TALUS，參與題為「環球私隱議會在不同監管框架下促進全球協作」的專題討論。私隱專員在討論中分享兩個工作分組分別組織環球私隱或資料保障機構在AI時代推進全球協作的工作，並闡述私隱專員公署在香港與其他監管機構及業界的合作成果。
私隱專員亦以AI工作分組聯席主席身分，在題為「以監管合作促進循規」的環節上，向議會成員匯報AI工作分組的工作成果。特別是，為應對代理式AI帶來的個人資料私隱風險，私隱專員公署以AI工作分組聯席主席的身分，聯同工作分組其他成員參與草擬並發起《代理式AI決議》，促請機構在設計或使用代理式AI系統時考慮私隱風險，並鼓勵開發代理式AI系統的機構研究及採用創新方案，以應對私隱挑戰。此外，私隱專員公署亦參與發起《在教育界別應用AI的決議》。兩項決議均於會議上獲通過。
在會議期間，私隱專員亦參與亞太區私隱機構成員的多邊會議，討論亞太區最新的私隱議題，並就代理式AI所帶來的風險及近期全球涉及第三方服務供應商的資料外洩事故急增的情況展開討論。私隱專員指出，資料外洩事故的跨境性質日益明顯，呼籲亞太區私隱或資料保障機構加強協作及資訊交流，應對日益加劇的風險。另外，私隱專員作為全球私隱執法機構網絡委員會委員，也出席了「環球私隱或資料保障網絡聯席會議」。該會議匯聚了全球主要私隱及資料保障網絡的領導層，旨在增進交流、發揮協同效應，並加強國際合作。