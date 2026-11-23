國產大型郵輪「愛達．花城號」周日（22日）從廣州正式啟航，搭載逾3,800名旅客前往香港及越南順化，展開6天5晚的首航旅程，吸引不少大灣區家庭旅客登船體驗。有旅客大讚郵輪融入廣東花卉與嶺南文化元素，船員能以粵語溝通令人倍感親切，餐飲亦貼合廣東人口味。郵輪今日抵達香港啟德郵輪碼頭並舉行首訪歡迎儀式，並計劃明年以香港為母港營運近20個航次。
「愛達．花城號」周日（22日）從廣州南沙出發，經過一日航程，今日早上抵達本港啟德郵輪碼頭。來自珠海、一家四口同行的林小姐受訪時表示，對比過往曾搭乘同系列的「愛達．魔都號」，新郵輪設計細節偏向花卉與溫馨風格，並融入廣東元素，且船上服務人員能聽懂粵語，令廣東旅客倍感親切。餐飲方面，菜式口味偏清淡，切合廣東人及中老年長輩的飲食習慣，甜品款式亦令人驚喜。她又指，登船後空間感充足、房間隔音良好，節目與用餐時間安排妥當，對今次航程體驗滿意，若明年能在香港登船亦會考慮再度乘搭。
廣州客讚裝飾吸睛 貼合「花城」主題
另一名來自廣州的旅客陳小姐表示，自己過往曾多次乘搭郵輪前往日本及越南等地，以往多接觸西方郵輪，今次登上「愛達．花城號」感到相當驚喜。她認為船上花卉裝飾呼應廣州「花城」特色，自己亦特意戴上花環頭飾上船應景。餐飲方面，她對牛扒及印度菜印象深刻，笑言這類菜式頗具特色，平日較少在廣州品嘗。她又指，昨晚登船及排隊期間一度略顯擠迫，但船上空間分佈尚算分散，加上郵輪仍處於起步階段，整體表現令人滿意。
郵輪載逾5000人 設計融合嶺南美學
「愛達．花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，設2,130間客房，滿載可容納5,232人，為目前最大的國產郵輪。作為首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」的姐妹船，該郵輪在空間設計與郵輪體驗上全面升級，總噸位更大、船體更長，外型更為修長優美，中庭面積擴大一倍。建築設計方面，船身採用不少花卉元素及新藝術風格，融合廣州「花城」的嶺南美學，設有名為「花城廣場」的室內公共空間，並加入逾400件主題藝術裝飾。
為迎合大灣區旅客口味，郵輪在餐飲及娛樂設施上亦下足功夫，全船設28間餐廳及酒吧，除供應泰國菜、意大利菜外，亦針對大灣區旅客增設廣東燒臘、滷水及打邊爐等嶺南地道風味；船上設施涵蓋購物中心、藝術長廊及兒童俱樂部等，並設千人大劇院，將呈獻四場原創表演，包括融合音樂與科技視效的《花神秀》，以及結合驚險雜技與民俗舞獅的粵潮國風舞台劇《無名獅王》等。
「愛達．花城號」計劃明年以香港為母港營運近20個郵輪航次，涵蓋長短途國際郵輪航線，前往越南、日本及韓國等多地，並推出3個公海遊航次，票價最低1,150港元起，以滿足不同旅客的需求。
明年以港為母港營運近20航次
文化體育及旅遊局長羅淑佩在歡迎儀式致辭時表示，明年適逢香港特別行政區成立30周年，「愛達．花城號」將以香港為母港推出近20個航次，涵蓋公海遊、內地及國際航線，部分航次更聯繫廈門與廣州，實現「一程多站」旅遊模式。她亦呼籲旅客留港體驗本地美食、文體旅盛事，感受香港作為國際旅遊城市的魅力。