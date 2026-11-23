國產大型郵輪「愛達．花城號」周日（22日）從廣州正式啟航，搭載逾3,800名旅客前往香港及越南順化，展開6天5晚的首航旅程，吸引不少大灣區家庭旅客登船體驗。有旅客大讚郵輪融入廣東花卉與嶺南文化元素，船員能以粵語溝通令人倍感親切，餐飲亦貼合廣東人口味。郵輪今日抵達香港啟德郵輪碼頭並舉行首訪歡迎儀式，並計劃明年以香港為母港營運近20個航次。

「愛達．花城號」周日（22日）從廣州南沙出發，經過一日航程，今日早上抵達本港啟德郵輪碼頭。來自珠海、一家四口同行的林小姐受訪時表示，對比過往曾搭乘同系列的「愛達．魔都號」，新郵輪設計細節偏向花卉與溫馨風格，並融入廣東元素，且船上服務人員能聽懂粵語，令廣東旅客倍感親切。餐飲方面，菜式口味偏清淡，切合廣東人及中老年長輩的飲食習慣，甜品款式亦令人驚喜。她又指，登船後空間感充足、房間隔音良好，節目與用餐時間安排妥當，對今次航程體驗滿意，若明年能在香港登船亦會考慮再度乘搭。