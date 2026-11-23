恒基地產旗下中環全新海濱旗艦項目Central Yards再次傳來好消息，繼早前宣布國際知名品牌 KIM JONES 將於項目內開設全球首間零售旗艦店後，Central Yards 剛於美國佛羅里達州勞德代爾堡舉行的「2026 年世界建築節」上，於「未來項目—辦公大樓」類別中勝出，成為首個在此類別獲獎的香港項目。是次獲獎再次印證恒基地產旗下項目的建築設計備受國際業界肯定。
創立於2008年的「世界建築節」被譽為「建築界奧斯卡」，是全球最具影響力的年度建築盛事之一。今屆吸引來自世界各地超過630個項目參賽，涵蓋「已建成建築」、「未來項目」、「室內設計」及「景觀設計」四大競賽範疇。入圍團隊須親赴現場向國際評審團作簡報，並即場回答評審提問。評選過程高度透明，競爭極為激烈。嚴謹的評審程序彰顯獎項的國際專業認受性。
Central Yards 憑藉前瞻規劃和創新建築設計、以人為本的空間佈局及可持續發展理念，獲國際評審團高度肯定。項目以「橋」作為整個發展的設計概念，全長約400米，是中環首個而且最長的橫向大型建築，連結中環新海濱與商業區，重塑香港標誌性的天際線。項目將提供甲級辦公室大樓、體驗式零售空間、大型公共綠化空間、百老匯級大劇院，以及多個活動場地等，銳意打造成全港最可持續發展的文化商業生活區，重塑中環面貌。
Central Yards 第一期預計於2027年正式開幕，第二期則將於2032年落成啟用。項目至今已分別於本地及海外奪得27個權威性建築獎項，以及環保與健康認證。公眾可於明年二月下旬前，免費參觀位於中環 The Henderson 3 樓大堂舉行的「恒基地產 50 周年展覽」，透過現場展出的Central Yards大型建築模型，率先了解項目的整體規劃及設計特色。