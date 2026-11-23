恒基地產旗下中環全新海濱旗艦項目Central Yards再次傳來好消息，繼早前宣布國際知名品牌 KIM JONES 將於項目內開設全球首間零售旗艦店後，Central Yards 剛於美國佛羅里達州勞德代爾堡舉行的「2026 年世界建築節」上，於「未來項目—辦公大樓」類別中勝出，成為首個在此類別獲獎的香港項目。是次獲獎再次印證恒基地產旗下項目的建築設計備受國際業界肯定。

創立於2008年的「世界建築節」被譽為「建築界奧斯卡」，是全球最具影響力的年度建築盛事之一。今屆吸引來自世界各地超過630個項目參賽，涵蓋「已建成建築」、「未來項目」、「室內設計」及「景觀設計」四大競賽範疇。入圍團隊須親赴現場向國際評審團作簡報，並即場回答評審提問。評選過程高度透明，競爭極為激烈。嚴謹的評審程序彰顯獎項的國際專業認受性。