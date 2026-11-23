漁護署自上年9月起，開始試用配備人工智能技術的閉路電視。署方首階段與港鐵合作，在其中一個餵飼「黑點」坑口地鐵站外試行，並於上年第四季成功利用監測系統收集的情報，在執法行動中向兩名非法餵飼野鴿人士發出定額罰款通知書，至今已於5個私人屋苑，包括西貢區、南區及九龍城區，安裝超過10部閉路電視，亦成功透過系統發出罰款。 閉路電視鏡頭會自動辨識野鴿聚集以及疑似餵飼行為，當偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會將資料傳輸至漁護署。系統每星期會生成一份報告，處方會分析報告，推測餵飼野鴿的人士出沒時間、衣着等，部署執法行動，而監察鏡頭亦能移動位置和角度，避免出現「盲點」。至於個人私隱問題，署方指鏡頭不設人面識別功能，不涉及餵飼行為的影片亦會在30日內刪除。

推出人工智能巡邏機械人「小 P 」 此外，漁護署於今年第二季推出人工智能巡邏機械人「小P」，名字取自鴿子的英文「Pigeon」，是一個裝有4個輪子、頂部裝有鏡頭、約半個成人高的智能機械人，目前在屯門區及青衣區共2個屋苑試行。機械人巡邏期間，會透過正面的螢幕播放漁護署宣傳影片，如偵測到疑似餵飼野鴿的人士時，會上前發出警示提醒，同時會截錄疑似餵飼的畫面，並將資料傳送至漁護署部門，不過相關人士的面部會自動被「打格」。現時署方以每部月租2萬元方式向機械人公司租用「小P」，暫時費用均由漁護署支付，不過屋苑需要為「小P」充電，每充兩小時就能運行6小時。

野鴿數量下降 25% 新界東南立法會議員葉傲冬指，嚴重時坑口地鐵站外有數十隻野鴿聚集，自從設置監察系統後，該處的野鴿數量下降25%，衞生情況得以改善，所接獲的投訴亦有所減少。不少市民因「擔心野鴿」而進行餵飼，但提醒這並不能幫助牠們健康成長，反而對環境衞生和市民健康造成隱患，是「好心做壞事」。 九龍西立法會議員鄭泳舜指油尖旺區是野鴿聚集問題嚴重的地區，如大角咀海泓道一帶在2至3年前經常有過百隻野鴿聚集，影響衞生。他感謝漁護署於過去兩年在油尖旺區積極執法，發出約40張告票，佔整體的10%，區內的野鴿數量兩年間減少約40%，環境得以改善。由於非法餵飼者大多會重複餵飼，他相信署方透過科技收集情報，能更有效執法。