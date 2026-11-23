著名兒科醫生、醫委會委員陳以誠被控在2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖。醫委會今日開始研訊，病人指因胸口痛求醫，引述陳以誠以檢查淋巴為由，指生殖器官是神經末梢重心，多次觸碰其下體。 病人X供稱在團契相識陳以誠，2021年在群組稱自己頭暈、視力模糊、胸口痛，希望團友代禱。被告主動邀請X到浸會醫院應診。X供稱同年4月5日入院後，陳以誠為他脫褲檢查，為時約20分鐘。陳以誠稱要檢查大腿淋巴，沿X大腿內側向上摸，令X勃起。被告又按壓X的大腿和腹部，其前臂4至6次觸碰到X的下體。其後又按X的腹部，說：「咁樣陰莖咪會長翻吋」。被告稱要檢查有否疣，於是用力拉開其生殖器官，令他感到疼痛。

X憶述被告曾表示以前在活動見過他，認為他「好靚仔」，又指「以為係明星」。病人X供稱被告翌日再為他檢查大腿內側和腹部，又用前臂觸碰其陰莖最少4次。

直至5月11日，X指在身體復原後，與被告當面對質。他引述被告指自己「冇做錯」，又指：「鍾意男人咪男人，好多嘢網上都睇到，我點會睇你。」陳以誠解釋只是特別關心他的糖尿、過胖問題，又說醫生有時被病人誤解也會感到抑鬱。 X連同其他教友，在5月26日與被告會面，被告展示一疊醫學書籍影印本，解釋由於X肚痛，需要檢查陰莖。X表明不願和解，於6月7日報案，並向醫委會投訴。研訊上披露平機會、廉署和警方均表示不會有進一步行動。

秘書處代表資深大律師周嘉俊指，X從無提及過前列腺問題。律師質疑被告不是皮膚科醫生，應診時燈光不足以檢查下體有否疣。而陳以誠在檢查中無戴手套，律師又指如病人勃起，醫生應停止檢查。

陳以誠憂報道加劇其抑鬱焦慮 此外，今早研訊上爭議應否頒發匿名令，辯方律師指有傳媒今年曾到陳以誠的診所，指有病人投訴他性侵和騷擾。記者由診所追到港鐵站，並攝錄過程，令陳以誠擔心人身安全。律師又稱刊登報道後，網上出現針對性言論，接連有人致電診所騷擾，令陳以誠患適應障礙和焦慮，他亦患有心房顫動、肺癌等。陳以誠擔心媒體報道會加劇其抑鬱焦慮，及精神損害。研訊小組退庭商議後，認為無強力證據顯示會對被告造成損害，拒批匿名令。