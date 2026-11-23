海關表示，有不法分子利用「雙十一」物流高峰期，將冒牌貨物混入正貨電商包裹中，企圖「魚目混珠」經香港轉運至海外。有見及此，海關透過風險評估及情報分析，並聯同物流業界加強檢查高風險轉口貨物，於內河碼頭及多個物流中心偵破38宗涉及轉運冒牌物品的案件。該批檢獲的冒牌物品全部擬轉運至海外，主要目的地為美洲及中東地區。

海關於上月23日至本月13日期間採取代號「雙截棍」執法行動，重點打擊「雙十一購物節」期間跨境轉運冒牌物品活動。行動中，海關共偵破39宗轉運及網售假貨案，檢獲12萬件懷疑冒牌物品，總市值約為6,800萬港元，並拘捕兩人。

其中，運輸至美洲的貨品以仿真度較高的高價值貨品為主，相信不法分子正準備將貨品供應予當地消費市場，以配合大型網上購物活動及年底節日購物潮。至於運往中東的貨品，主要包括手錶、手提電話、電話配件及運動服飾等，鑑於中東地區具備區域貿易及物流樞紐的角色，相信部分貨品會在當地分銷後再轉運至周邊市場。

行動中，人員檢獲不少冒牌手提電話配件，包括熒幕、背蓋及鏡頭等零件，相信部分專門供應予海外二手維修市場，企圖減低被查獲的風險。另外，海關透過風險評估，在內河碼頭抽查3個由內地抵港的40呎貨櫃，共檢獲約2.2萬件懷疑冒牌物品，包括手提電話、手錶、鞋履及服飾等，估計市值約1,400萬元。

鎖定一間代購網店進行「試買」

此外，海關亦鎖定一間在社交平台十分活躍的代購網店，關員喬裝成顧客進行「試買」，在鎖定目標後，於11月13日採取突擊搜查，搗破該網店位於葵涌一工業大廈的單位。關員在單位內起獲約230件冒牌服飾、鞋履等，估計市值約3萬港元。海關在現場拘捕一男一女，他們分別為倉務員及董事，現已保釋候查。