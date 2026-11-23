尖沙咀寶勒巷周日（22日）下午發生奪命車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機一度逃逸，警方事後拘捕38歲姓倪男子，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人死亡」。死者為一名53歲非華裔男途人，他頭部嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，周日下午3時23分證實死亡。
香港巴基斯坦協會今日（23日）公布，車禍死者名字為Javaid Mehmood，是協會一員，指他在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年，認識他的人都對其離世深感惋惜，協會將為死者舉行殯禮儀式。
香港巴基斯坦協會於Facebook專頁指，在港的巴基斯坦裔社群遭受重大損失。協會懷著沉痛的心情公布，協會執行委員會成員Javaid Mehmood周日在尖沙咀寶勒巷一宗車禍中不幸逝世。
文中指，Javaid是一名知名商人，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴。他為人仁厚及品格高尚，服務協會逾10年，不遺餘力的付出與貢獻將永誌難忘。他亦曾任「Khatme Nubuwwat Islamic Council Limited Hong Kong」副主席，所有認識他的人都對其離世深感惋惜。有關其在香港舉行的伊斯蘭教殯禮儀式詳情，一經落實將會盡快公布。