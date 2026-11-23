22歲被告黎諾然涉以性交片威脅女友勿分手，女方其後報警。被告則涉嫌以代她在課堂上簽到的紀錄，要脅女方銷案。被告早前承認以私密照作威脅，但否認妨礙司法公正及普通襲擊罪，案件今日在沙田裁判法院開審。

現年21歲的事主X供稱，在2025年2月與被告成為情侶。在2025年4月，被告曾用手機拍下兩人性交過程。X稱當時不同意被拍，但沒有告訴被告。至同年10月，兩人爭執、關係破裂，事主擔心性交片段會成為被告的把柄，曾要求被告刪片，但被告拒絕。