22歲被告黎諾然涉以性交片威脅女友勿分手，女方其後報警。被告則涉嫌以代她在課堂上簽到的紀錄，要脅女方銷案。被告早前承認以私密照作威脅，但否認妨礙司法公正及普通襲擊罪，案件今日在沙田裁判法院開審。
現年21歲的事主X供稱，在2025年2月與被告成為情侶。在2025年4月，被告曾用手機拍下兩人性交過程。X稱當時不同意被拍，但沒有告訴被告。至同年10月，兩人爭執、關係破裂，事主擔心性交片段會成為被告的把柄，曾要求被告刪片，但被告拒絕。
事主今年1月28日提出分手，被告拒絕，並開設只有他們兩人的群組，又致電X說：「你都唔想啲片流出去㗎？」他威脅將X的家人都加入群組。X在家人陪同下報警，被告在兩日後同意分手。
至同年2月10日，X稱被告在學校要求單獨對話，並稱如果拒絕，便會將代她簽到的證據交給老師。X答應在課室外與他會面，被告則要求她銷案，再次指否則會將代她簽到的證據交給老師。X又稱被告在分手後仍繼續致電她，同年3月2日，她在學校碰見被告，被告即跑向她，伸手扯她的帽子，要她償還國際漫遊數據卡。
裁定控罪表證成立
辯方指出兩人交往期間，曾拍攝幾十次性行為，X從未反對。辯方又指X在影片中曾望向鏡頭，知悉被告正拍攝，但沒有拒絕，屬自願拍攝，事後亦無要求被告刪片，X不同意。裁判官聽畢陳詞則裁定控罪表證成立，案件明日再續。