政府在宏福苑大火後推動系統改革，行政長官李家超今日聽取官員匯報系統改革和推行獨立委員會報告建議的進度報告。他指示各政策局和部門全力推展改革工作，盡快就6條法例的修訂草案提交立法會審議，要求跨部門特遣隊全力出擊嚴打圍標等。
房屋局「公營房屋樓宇管制組」今日成立，取代原有的獨立審查組(ICU)，並實行全新的監管制度。「管制組」已成立項目專隊，協助5個正進行大型維修工程的屋苑，為屋苑各安排1名聯絡專員。有關聯絡專員已主動聯繫屋苑的業主立案法團，介紹管制組的職能及項目專隊可提供的協助，並提供聯絡資料，以便法團日後直接溝通。政府指公務員敍用委員會成立的調查小組正馬不停蹄展開紀律調查，包括索取文件資料和就涉事人員進行會面，進度如期。
有關6條法例的修訂工作正如期推展，當中《消防條例》修訂草案的準備工作已進入最後階段，保安局下月會將草案提交立法會首讀及二讀；商務及經濟發展局正全速推進《競爭條例》、《有組織及嚴重罪行條例》和《廉政公署條例》的修例草擬工作，以全面打擊樓宇維修工程圍標等嚴重反競爭行為。
此外，樓宇維修支援及服務局會在今年內成立，下月起陸續編制和管理三張「預審名單」，由明年1月起向業主指派驗樓顧問，並在首季內為業主進行項目招標；發展局會在短期內成立樓宇大型維修專家小組，期望小組12月展開工作，小組成員將來自專家學者、業界人士和有關政府部門，為樓宇大型維修的標準提出建議。
不容許類似事件再次發生
李家超表示政府上下必須緊密協作，加緊推行各項改革措施，為樓宇維修的每個步驟和關鍵環節作全流程系統檢視和改革，同時提升政府監管職能和加強法律規管。李家超重申，政府對樓宇維修制度改革有堅定的決心，必須仔細推進各項建議的落實工作，不容許類似事件再次發生。