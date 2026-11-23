政府在宏福苑大火後推動系統改革，行政長官李家超今日聽取官員匯報系統改革和推行獨立委員會報告建議的進度報告。他指示各政策局和部門全力推展改革工作，盡快就6條法例的修訂草案提交立法會審議，要求跨部門特遣隊全力出擊嚴打圍標等。

房屋局「公營房屋樓宇管制組」今日成立，取代原有的獨立審查組(ICU)，並實行全新的監管制度。「管制組」已成立項目專隊，協助5個正進行大型維修工程的屋苑，為屋苑各安排1名聯絡專員。有關聯絡專員已主動聯繫屋苑的業主立案法團，介紹管制組的職能及項目專隊可提供的協助，並提供聯絡資料，以便法團日後直接溝通。政府指公務員敍用委員會成立的調查小組正馬不停蹄展開紀律調查，包括索取文件資料和就涉事人員進行會面，進度如期。