政府打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊展開第二輪行動，再瓦解一個圍標集團，涉及全港15個屋苑或住宅大廈，工程合約總值約1.3億元，成功阻止相關集團兩份價值約760萬元的樓宇維修合約；合共拘捕33人。

保安局長鄧炳強交代第二輪行動時表示，行動期間廉政公署與警務處合共拘捕33人，包括11間承建商21董事和1名職員；4間工程公司的3名董事和2名職員；3個業主立案法團的6名業主立案法團成員，部分具三合會背景。罪行包括偽造文書和串謀詐騙等。 他續指，圍標集團作案手法與以往被捕集團相似，包括預先買入單位滲透業主立案法團，安插成員擔任要職。同時會安排同一成員分別於顧問公司、承建商、外判工程公司擔任要職，再在投標時以虛假聲明隱瞞關聯，製造表面獨立的假象。集團亦會收買或恐嚇建築專業人士，使其淪為「橡皮圖章」，合謀手法操控投標。

有專業人士離世後被冒簽文件 鄧又提到，調查揭發有顧問公司的認可人士涉嫌在多份檢驗報告造假，不但多次於不在港期間簽署文件，更同時承接多達90個項目，根本無法維持應有的專業標準及盡職審查；亦有專業人士離世後仍被冒簽工程文件。 此外，調查亦發現，圍標集團會向業主訛稱屋宇署發出強制驗樓令，迫使業主盡快通過工程撥款。廉政公署執行處首長蔡樹強表示，廉署拘捕20人，涉及3間工程顧問公司、7間工程承建商的負責人、註冊檢驗人員和職員；亦包括業主立案法團成員。他指，集團涉嫌透過貪污圍標得到7份樓宇大維修工程合約，樓宇分布觀塘、黃大仙、深水埗、中西區、灣仔及東區。其中一個案涉及一幢樓齡約50年的舊樓，約有30名住戶，大部分業主不熟樓宇維修程序。

蔡樹強指，集團於2024年以極低顧問費取得顧問合約，其後向業主訛稱收到屋宇署的強制驗樓令，逼使業主盡快維修工程。召開業主大會時，法團成員會聯同顧問公司極力「推薦」已事先串謀的承建商，冀盡快展開工程。蔡又補充，顧問公司聘用的註冊檢驗人士同時跟進數十個工程，懷疑他們並無履行應有職責，屋宇署目前正跟進。他提醒業主，可透過屋宇署網站，了解署方是否有向大廈發出強制驗樓通知書。 警務處副處長(行動)葉雲龍表示，警方昨就5宗涉工程承辦商和顧問公司製造虛假文書案件採取行動，拘捕13人，包括公司董事和職員。案件涉及圍標集團成員在不同工程文件上偽冒專業人士簽名。

熱線至今收105宗舉報 包括圍標集團 鄧炳強表示，今次行動透過新成立的反圍標熱線接獲突破性情報，派遣隊員出席業主大會期間所獲得的線索，經深入調查後鎖定犯罪集團。他又稱，熱線設立約兩周以來，合共收到105宗舉報，來自業主、承建商，亦有欲轉作污點證人的圍標集團。