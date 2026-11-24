國產大型郵輪「愛達．花城號」日前從廣州出發，展開6天5晚首航行程，搭載逾3,800名旅客前往香港及越南，吸引不少大灣區旅客登船體驗。郵輪昨抵達香港啟德郵輪碼頭，並舉行首訪歡迎儀式，有旅客大讚郵輪融入廣東花卉與嶺南文化元素，船員能以粵語溝通令人倍感親切，餐飲亦貼合廣東人口味。 「愛達．花城號」周日(22日)從廣州南沙國際郵輪母港出發，經過近一日航程，昨早抵達啟德郵輪碼頭，逗留半日後再啟程往越南順化。首航吸引不少大灣區旅客趁周末登船體驗，來自珠海的林小姐稱，對比過往曾搭乘同系列的「愛達．魔都號」，新郵輪設計細節偏向花卉元素及溫馨風格，且工作人員能以粵語溝通，令廣東旅客倍感親切。餐飲方面，她指菜式口味偏清淡，迎合廣東人及長者的飲食習慣，甜品款式感驚喜，對整體航程體驗滿意，若明年能在香港登船會考慮再度乘搭。

廣州客讚裝飾吸睛 貼合「花城」主題 另一名來自廣州的旅客陳小姐表示，她過往曾多次乘搭郵輪前往日本及越南等地，以往較常乘坐西方郵輪，今次能登上國產的郵輪感到相當驚喜。她認為船上花卉裝飾能呼應廣州「花城」特色，自己亦特意戴上花環頭飾上船應景。她提到登船及排隊期間一度略顯擠迫，惟船上空間分布較寬敞，加上郵輪仍處於起步階段，整體表現令人滿意。 「愛達．花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，設2,130間客房，載客量可達5,232人，為目前最大的國產郵輪。作為「愛達．魔都號」的姊妹船，該郵輪在空間設計與郵輪體驗全面升級，總噸位更大、中庭面積擴大一倍，外形更為修長優美；建築設計方面，船內採用不少花卉元素及新藝術風格，並設有名為「花城廣場」的室內公共空間，融入廣州「花城」的嶺南美學。

為迎合大灣區旅客口味，郵輪在餐飲上亦下足功夫。全船設28間餐廳及酒吧，除供應泰國菜、意大利菜外，亦針對大灣區旅客增設廣東燒味、打邊爐等地道風味；船上娛樂設施涵蓋購物中心、藝術長廊及兒童俱樂部，並設千人大劇院，上演四場原創表演，包括融合音樂與科技視效的《花神秀》、粵潮國風舞台劇《無名獅王》等。 明年推近20個香港母港航次 涵蓋日韓越航線 「愛達．花城號」計劃明年以香港為母港，推出近20個郵輪航次，涵蓋長短途國際郵輪航線，前往越南、日本及韓國等多地，同時推出3個公海遊航次，票價由1,150港元起，滿足不同旅客的需求。文體旅局長羅淑佩昨在歡迎儀式致辭時表示，「愛達．花城號」明年將以香港為母港推出近20個航次，部分航次更聯繫廈門與廣州，實現「一程多站」的旅程。她強調，當局會善用香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，以及完善的國際航空和連接內地的高鐵網絡，全力發展「飛航郵輪」及「鐵路郵輪」行程，並呼籲旅客到香港多走走逛逛，體驗本地美食、文體旅盛事，感受香港作為國際旅遊城市的獨特魅力。