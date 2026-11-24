中電公布，將於2027年透過「中電社區節能基金」撥款2.5億元推出多項社區支援計劃，其中8,000萬元將用作支援弱勢社群，按年增逾三成。基層家庭電費補助計劃撥款增至6,000萬元，受惠家庭增至約9.3萬戶，按年增約2萬戶，合資格長者家庭或劏房戶，每戶可獲600或1,000元電費資助。另撥款1,000萬元推行全新節能冷風機先導計劃，約1萬個基層家庭獲贈低耗電節能冷風機，並撥款400萬元推出全新「腦友記」電煮食支援先導計劃，向約1,000個有認知障礙症初期徵狀長者家庭送贈有定時功能的電磁爐。中電指，電磁爐較明火煮食可節省四成能源開支。

中電及港燈今日將向立法會交代周年電費檢討。兩電昨率先公布明年支援計劃，其中中電將透過「中電社區節能基金」撥款2.5億元，推出多項社區支援及節能計劃；港燈則撥款7,800萬元推行優化版「智惜用電服務」，支援弱勢社群減輕能源開支壓力，協助樓宇提升能源效益及推動交通工具電氣化。

基金將撥款2,600萬元，繼續推行「全心傳電計劃」，並以500萬元推出中小企先導計劃，鼓勵中小企加強能源管理。此外，中電相應計劃加強支援老舊住宅樓宇，提升其能源效益及電力。中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，中電社區節能基金自2019年成立以來累計撥款逾15億元；又稱面對地緣政治帶來的能源供應及成本壓力，中電會透過多元燃料組合及控制成本，減輕電費調整壓力。

港燈方面，明年將撥款7,800萬元推行優化版「智惜用電服務」，透過支援弱勢社群、提升樓宇能源效益及推動交通工具電氣化，包括向合資格劏房戶提供每戶1,000元電費津貼，並向1萬個弱勢家庭派發每戶200元現金券，以及透過社福機構為有需要家庭添置電磁爐及電熱水器。