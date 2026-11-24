國際刑警組織第94屆全體大會將於下周一起，一連4日在香港舉行，預計將有來自196個成員國、逾1,000名警隊首長及政府高層來港出席，共同商討全球安全議題。警方表示，已制定周全行動計劃，在保障場地及與會人士安全、營造良好交流氣氛的同時，盡量減低對市民出行的影響。
行動部總警司王智榮指，當局在全港及會場周邊實施海、陸、空管制措施。在空中方面，由11月30日零時01分至12月3日下午5時，會在全港範圍設立臨時禁飛區，管制所有小型飛機、無人機、直升機及例如滑翔傘，放風箏及大量氣球均屬違法。民航機服務則不受影響。海上方面，11月30日零時01分至12月3日下午5時期間，灣仔會展對開維港部分水域及指定登陸設施亦會實施管制，警方與海事處人員將加強巡邏及進行海上交通指揮。至於陸上封路，龍和道行人路以北、即整個灣仔會展半島屆時將會全面封閉。
金紫荊廣場將封閉不能前往
警方呼籲，公眾及駕駛人士盡早規劃行程，預留充裕時間並盡量使用公共交通工具。此外，因應封路安排，金紫荊廣場及鄰近會展海濱一帶在封閉期間將不能前往，警方又提醒，旅遊業界妥善調整行程，並避免安排旅遊巴在封路範圍附近上落客或停泊。
本港於上月中同樣在灣仔會展舉行的APEC財長會，警方亦實施禁飛，但當時僅限制會展3公里內禁飛。據悉，今次因部分出席大會的與會者來自戰亂地區，身份較敏感，警方經風險評估後決定全港禁飛。