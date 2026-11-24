國際刑警組織第94屆全體大會將於下周一起，一連4日在香港舉行，預計將有來自196個成員國、逾1,000名警隊首長及政府高層來港出席，共同商討全球安全議題。警方表示，已制定周全行動計劃，在保障場地及與會人士安全、營造良好交流氣氛的同時，盡量減低對市民出行的影響。

行動部總警司王智榮指，當局在全港及會場周邊實施海、陸、空管制措施。在空中方面，由11月30日零時01分至12月3日下午5時，會在全港範圍設立臨時禁飛區，管制所有小型飛機、無人機、直升機及例如滑翔傘，放風箏及大量氣球均屬違法。民航機服務則不受影響。海上方面，11月30日零時01分至12月3日下午5時期間，灣仔會展對開維港部分水域及指定登陸設施亦會實施管制，警方與海事處人員將加強巡邏及進行海上交通指揮。至於陸上封路，龍和道行人路以北、即整個灣仔會展半島屆時將會全面封閉。