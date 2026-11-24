政府上月底公開宏福苑火災獨立委員會報告，並公布以相關建議為基礎推行六方面系統性改革。行政長官李家超昨主持會議，聽取官員匯報改革進度。其中房屋局「公營房屋樓宇管制組」正式成立，取代原有獨立審查組，以實施全新監管制度；涉及消防安全、樓宇管理及打擊圍標等6條修訂條例草案亦正全速推進，當中《消防條例》修訂草案將於下月提交立法會首讀及二讀。 政府表示，獨立委員會報告上月底公布後，由政務司長陳國基領導的督導委員會已成立並召開首次會議，逐項跟進改革建議。當局透露，目前已有29項建議完成落實，其餘措施正按時間表推進，包括就部分優化方案諮詢業界，督導委員會將每4至6星期開會一次，監督執行情況。

在架構與監管制度方面，房屋局「公營房屋樓宇管制組」昨正式成立，取代原有的獨立審查組，並以每個屋苑的大型維修項目為基礎，統籌和綜合處理有關工程的監管；管制組已成立項目專隊，為5個正進行大維修的屋苑各安排一名聯絡專員對接法團。 此外，本月內成立樓宇大型維修專家小組，成員將來自專家學者和業界等，12月展開工作，為宏觀標準及指引提建議；樓宇維修支援及服務局亦將於今年內成立，於下月起編制3張「預審名單」，明年1月起向業主指派驗樓顧問，並於首季內進行項目招標。

立法工作方面，《消防條例》修訂草案已進入最後準備階段，預計下月提交立法會首讀及二讀；《建築物管理條例》修訂工作亦正敲定條文細節；《建築物條例》修訂建議今日提交立法會發展事務委員會討論，目標明年初提交草案。至於《競爭條例》、《有組織及嚴重罪行條例》及《廉政公署條例》料明年初會向立法會提交修訂條例草案，以加強打擊樓宇維修工程圍標等反競爭行為。 73%業主已選長遠單位 就宏福苑居民長遠居住安排，當局指，政府的收購計劃中，超過96%業主(1,913戶)簽署具約束力《買賣協議》，超過84%(1,682戶)已完成所有業權轉讓手續；特區政府已是相關單位業主。此外，超過73%業主(1,456戶)已選擇政府提供的「特設銷售計劃」項目單位，或以綠表資格購入資助出售單位作長遠居所。房屋局預期，約530戶選擇九龍灣盛緻苑及粉嶺樂嶺軒的居民，大部分可於未來兩個月內獲新居鎖匙。