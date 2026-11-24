政府今日公布委任陳健波出任醫院管理局主席，任期由下月1日起生效，為期兩年。陳健波表示深知責任重大，未來將與各方攜手合作，應對人口老齡化帶來的挑戰，推動創新及多元化改革和融資方案，確保醫療系統長遠維持穩健及可持續發展。
陳健波為行政會議成員、香港交易所獨立非執行董事、廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、政府授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員及宏利公積金信託有限公司主席。他現時是市建局非執行董事及香港中文大學醫院董事，他將在履職醫管局主席前辭任這兩項公職。他曾任立法會議員達17年，期間有近7年為立法會財委會主席。
即將卸任的醫管局主席范鴻齡表示，過去7年出任主席一職是其公職生涯中最難忘的篇章，卸任後仍會惦記醫管局的一切，並相信所有同事會繼續心繫病人福祉，盡心照顧有需要的病人。他又相信陳健波能帶領醫管局再創高峰，繼續為市民提供高質素公營醫療服務。
醫務衛生局長盧寵茂表示，陳健波擁有豐富從政及公共服務經驗，對政策制訂及推動、資源運用及財務管理，以及機構管治均有深厚認識，相信能以宏觀視野帶領醫管局持續推動公營醫療改革，提升管治水平。盧寵茂亦感謝范鴻齡任內貢獻，讚揚他帶領醫管局應對新冠疫情挑戰，並推展首階段公營醫療收費改革，為病人保障及醫療體系可持續發展奠下基礎。