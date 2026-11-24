政府今日公布委任陳健波出任醫院管理局主席，任期由下月1日起生效，為期兩年。陳健波表示深知責任重大，未來將與各方攜手合作，應對人口老齡化帶來的挑戰，推動創新及多元化改革和融資方案，確保醫療系統長遠維持穩健及可持續發展。

陳健波為行政會議成員、香港交易所獨立非執行董事、廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、政府授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員及宏利公積金信託有限公司主席。他現時是市建局非執行董事及香港中文大學醫院董事，他將在履職醫管局主席前辭任這兩項公職。他曾任立法會議員達17年，期間有近7年為立法會財委會主席。