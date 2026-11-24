蔡天鳳碎屍案續審，第三被告鄺港智昨繼續作供。代表鄺港傑的辯方大律師提出，鄺港智案發當日因不堪蔡天鳳長期責罵而情緒失控將她殺害，其後嫁禍父親鄺球；鄺港智全盤否認，並形容蔡多年來責罵自己只是兩人間的「情趣」。另外，他供稱曾向蔡天鳳轉述，鄺球若被禁止見孫，將不再配合賣樓等安排，甚至可取消授權書；對於辯方指有關說法屬虛構，鄺港智予以否認。 鄺港智昨先一後接受代表胞兄鄺港傑的大律師Trevor Beel和代表父親鄺球的大律師戴偉奧盤問。Beel指，雖然蔡天鳳一直視鄺港智為好友兼戀人，兩人即使離婚後仍維持性關係，但蔡同時經常斥責鄺港智「無用」。鄺港智回應「唔衝突嘅，因為鬧咗十幾年」，又形容「情趣咁樣，習慣咗咁樣溝通」。Beel進一步提出，案發當日蔡天鳳在車上再次責罵鄺港智，令他情緒失控並突然施襲，導致蔡面部骨折及內出血窒息死亡。Beel形容事件是一瞬間的怒火奪去心愛之人的性命。鄺港智全盤否認，強調自己從未因蔡責罵而向她動手。

Beel指，蔡死後，鄺港傑才聯絡鄺球，詢問鄺球身處的位置，然後鄺港智着胞兄駕車到大美督停車場與父親會合，父親鄺球出於保護兒子的目的，清理手尾。鄺港智一概不同意，但確認他們所乘坐的車輛於當日下午3時03分到達大美督，但否認在此前，蔡已死亡。 供稱蔡聞鄺球身處大埔 稱要「即刻講清楚」 鄺港智供稱，案發當日曾向蔡天鳳轉述父親鄺球稱，若不獲准見孫，便不會再配合包括出售加多利山單位等安排，甚至可取消授權書。及後鄺港傑致電鄺球得知他身處大埔，蔡天鳳隨即表示要與鄺球「即刻講清楚」，並安排由鄺母李瑞香接蔡的長女放學。

Beel質疑有關「取消授權書」的說法並非事實，而是鄺港智虛構，鄺港智不同意。Beel又追問，當時鄺港智為何不自行接送女兒，鄺港智稱「當時冇諗咁多囉」。Beel其後指出，當時鄺港智因突然襲擊蔡天鳳致其死亡而感到震驚，故未有處理接送安排；鄺港智否認。 稱兄偷看鄺球微信 揭「除衫跳舞」影片 此外，Beel提到，按鄺港智早前證供，蔡天鳳當日在車上持續責罵鄺球「臨老入花叢」。鄺港智稱，父親從未主動向他透露有情婦，而是胞兄鄺港傑發現父親與一名女子的微信對話，當中有「個女人除晒衫跳舞」的影片，並將內容錄下給家人觀看，「除咗我阿媽，全家人都知道」。Beel質疑有關說法並非事實，實際上只是鄺球誤將原本發給情婦的訊息發給鄺港傑。鄺港智否認，稱父親當時是誤傳給自己，之後胞兄偷看電話並將相關內容錄下向家人展示，又稱父親一直不知道兩兄弟已得悉事件。對於Beel指其虛構證供，鄺港智表示不同意。

Beel又追問鄺港智如何得知涉事女子是「骨妹」。鄺港智稱，影片中女子曾提及從事按摩工作，但自己只是推測對方身份，直至案發後看報道才得知。他又稱，鄺港傑曾將事件告知蔡天鳳，而蔡其後曾批評鄺球與「骨妹」來往，並擔心其被騙財。Beel質疑蔡從未說過相關說話，鄺港智否認。 其後代表鄺球的大律師戴偉奧接手提問。戴偉奧形容，鄺港智一直是蔡天鳳的主要戀愛對象，鄺港智表示同意。戴偉奧其後追問譚方駿與蔡天鳳的關係及性取向，鄺港智起初多次拒絕回答，稱「俾人食花生冇必要啦」，最終在追問下表示譚方駿「鍾意男嘅多啲」，估計對方「九成」喜歡男性。控方其後要求在陪審團避席下商議相關問題，法庭隨後休庭。