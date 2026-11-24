政府今日宣布在「大埔宏福苑援助基金」下推出兩項新生活支援補助，分別向業主發放30萬元補貼，及向罹難者家屬發放20萬元。補助會透過社會福利署的「一戶一社工」機制發放，業主以及罹難者家屬無需另行作出申請。
業主新生活支援補助
援助基金將向每名宏福苑單位的業主發放30萬元的業主新生活支援補助。補助會分兩期發放︰第一期的15萬元會於下月底與第三期的租金補助一同發放；而第二期的15萬元會於明年6月底與第四期的租金補助一同發放。有關補助提供予所有宏福苑業主，如業主已出售或將出售業權予政府，補助將發放予單位業權出售前的業主。
罹難者家屬新生活支援補助
考慮到社會希望對死者家屬提供更多支援，而罹難者中亦有非業主，援助基金會發放罹難者家屬新生活支援補助。家屬會就每名罹難者獲發20萬元的補助，有關補助將於下月底起一筆過全數發放。
大埔宏福苑援助基金督導委員會召集人、政務司副司長卓永興表示，隨着各項推出的應急或中期援助工作已陸續落實，加上「特設銷售計劃」大致完成，業主和罹難者家屬正陸續展開新生活。因此，按照行政長官李家超的指示，援助基金決定推出兩項新生活支援補助，協助業主和罹難者家屬應對新階段的需要，支援他們展開新生活，走出火災陰霾。