政府今日宣布在「大埔宏福苑援助基金」下推出兩項新生活支援補助，分別向業主發放30萬元補貼，及向罹難者家屬發放20萬元。補助會透過社會福利署的「一戶一社工」機制發放，業主以及罹難者家屬無需另行作出申請。

業主新生活支援補助

援助基金將向每名宏福苑單位的業主發放30萬元的業主新生活支援補助。補助會分兩期發放︰第一期的15萬元會於下月底與第三期的租金補助一同發放；而第二期的15萬元會於明年6月底與第四期的租金補助一同發放。有關補助提供予所有宏福苑業主，如業主已出售或將出售業權予政府，補助將發放予單位業權出售前的業主。