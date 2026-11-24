律政司司長林定國今日(24日)在一個研討會致辭時表示，統籌發展國家安全是全面準確貫徹和落實一國兩制方針最高原則，也是維護國家主權安全和發展利益的關鍵任務，必須努力做好這方面的工作，令香港在一國兩制下，為強國建設、民族復興，做出必要和更大貢獻。

要確保香港永不再面對黑暴經歷

林定國表示，相信大家不會忘記2019年黑暴期間，人心惶惶，付出慘痛代價。要確保香港永不再面對同樣的經歷，就要充分理解、真心相信，發展和安全之間存在良性互動關係。