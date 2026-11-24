律政司司長林定國今日(24日)在一個研討會致辭時表示，統籌發展國家安全是全面準確貫徹和落實一國兩制方針最高原則，也是維護國家主權安全和發展利益的關鍵任務，必須努力做好這方面的工作，令香港在一國兩制下，為強國建設、民族復興，做出必要和更大貢獻。
要確保香港永不再面對黑暴經歷
林定國表示，相信大家不會忘記2019年黑暴期間，人心惶惶，付出慘痛代價。要確保香港永不再面對同樣的經歷，就要充分理解、真心相信，發展和安全之間存在良性互動關係。
他指出，能否達致良性互動，關鍵在於「動態平衡」，要盡心盡力，將發展和安全及時和長期的維持在平衡狀態。林定國強調，由於內外環境不斷變遷，包括面對的國家安全風險，平衡點不可能是在固定狀態，要如何達致平衡就要因應時事，不斷作出及時或適當的調整。他以「衝鋒衣」作為比喻，要創造一件維護國家安全的優質「衝鋒衣」，首先必須如五年規劃所說，以總體國家安全觀為指引，持續完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，建成一國兩制下，與國家安全佈局，深度銜接的特區維護國家安全法治體系，亦要時刻牢記和堅持一國兩制下，香港維護國家安全的實踐及白皮書內提到的幾個原則。
他又說，必須符合香港作為一個內聯外通的國際金融、貿易、航運等中心的需求，要做到這點就要堅持法治的原則，尊重和保障人權，維護國家安全。