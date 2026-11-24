打擊圍標聯合特遣隊昨宣布瓦解多一個圍標集團，涉及15個屋苑或大廈，工程總額達1.3億。民建聯立法會議員郭芙蓉認為行動成果顯着，形容特遣隊行動做到「快、狠、準」，並相信已截斷三合會倚賴圍標洗黑錢及經營罪案的資金鏈。

郭芙蓉今早(24日)在港台節目表示，由保安局統籌警務處、廉政公署及競爭事務委員會組成的跨部門特遣隊，成立不久就連破兩大集團，展現跨部門情報互通、果斷出擊及預防教育的能力。但她認為「治本之道」是將維修圍標刑事化，促請當局盡快落實，並全面落實大廈維修預審名單機制，令業主得到最大保障。至於182000反圍標熱線自11月初開通兩周已接獲105宗舉報，她認為熱線提供獎金鼓勵及絕對保密機制，成功突破收集關鍵情報這一步。讓過往擔憂遭尋仇的長者業主、不願同流合污的專業人士、不再啞忍的業主及有意轉任污點證人的集團成員，及幫到敢言的市民，若想提供資料時找到一個安全渠道。