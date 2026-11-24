打擊圍標聯合特遣隊昨宣布瓦解多一個圍標集團，涉及15個屋苑或大廈，工程總額達1.3億。民建聯立法會議員郭芙蓉認為行動成果顯着，形容特遣隊行動做到「快、狠、準」，並相信已截斷三合會倚賴圍標洗黑錢及經營罪案的資金鏈。
郭芙蓉今早(24日)在港台節目表示，由保安局統籌警務處、廉政公署及競爭事務委員會組成的跨部門特遣隊，成立不久就連破兩大集團，展現跨部門情報互通、果斷出擊及預防教育的能力。但她認為「治本之道」是將維修圍標刑事化，促請當局盡快落實，並全面落實大廈維修預審名單機制，令業主得到最大保障。至於182000反圍標熱線自11月初開通兩周已接獲105宗舉報，她認為熱線提供獎金鼓勵及絕對保密機制，成功突破收集關鍵情報這一步。讓過往擔憂遭尋仇的長者業主、不願同流合污的專業人士、不再啞忍的業主及有意轉任污點證人的集團成員，及幫到敢言的市民，若想提供資料時找到一個安全渠道。
舊組別直接過檔具務實必要性
另外，「公營房屋樓宇管制組」全面取代原有的獨立審查組(ICU)，外界質疑恐有「換湯不換藥」之嫌。立法會議員梁文廣認為，成立管制組是好方向值得支持，由舊組別直接過檔的安排具務實必要性，因過去審查組向一些屋苑發出的命令、進行中的工程及居民已提交的申請資料無須重新遞交，有效防止監管真空，重點是可以將過去監管碎片化的問題根治。他又認為有兩個方向值得期待，包括屋宇署直接派駐首長級人員進駐管制組作日常規管，另設獨立監察組審核工作指標，確保巡查及物料檢測水平與私樓完全看齊；及引入智能科技，包括AI、人工智能審核文件，擺脫以往僅依靠紙本勾劃核對的局限，提升前線執法覆蓋面。至於新架構下已落實為每個正進行工程的公營房屋屋苑指派一名聯絡專員，他強調聯絡專員絕非單純傳話的中間人，必須主動協調各部門跟進及報告。