戴偉奧問鄺港智是否曾在2024年寫信予警方，稱如可豁免起訴，他可以錄取口供？鄺港智確認有寫信予警方，但「冇同佢講話錄份口供」，只是要求與警方會面「講返真相」，「我同佢講話我願意去指證我爸爸，跟住佢哋話要返去考慮下先」。

鄺港智承認要求做「特赦證人」，戴再問他是否要求警方豁免起訴，鄺港智指根據自己理解，「做證人就唔起訴你」，戴偉奧指警方最終拒絕要求，鄺港智稱警方最初表示要考慮，「去到最後尾佢呃我去落口供」，指自己最初以為是「無損權益口供」，故最終反對該口供呈堂，又承認自己同意錄取證人口供是因向控方申請豁免起訴，但對方拒絕。