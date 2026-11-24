28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(24日)第44日審訊，第三被告鄺港智第4日作供，確認曾去信警方稱願以特赦證人身份出庭作供，指證父親鄺球換取要求獲豁免起訴，但未獲接納。
戴偉奧問鄺港智是否曾在2024年寫信予警方，稱如可豁免起訴，他可以錄取口供？鄺港智確認有寫信予警方，但「冇同佢講話錄份口供」，只是要求與警方會面「講返真相」，「我同佢講話我願意去指證我爸爸，跟住佢哋話要返去考慮下先」。
鄺港智承認要求做「特赦證人」，戴再問他是否要求警方豁免起訴，鄺港智指根據自己理解，「做證人就唔起訴你」，戴偉奧指警方最終拒絕要求，鄺港智稱警方最初表示要考慮，「去到最後尾佢呃我去落口供」，指自己最初以為是「無損權益口供」，故最終反對該口供呈堂，又承認自己同意錄取證人口供是因向控方申請豁免起訴，但對方拒絕。
鄺港智指警方「指導」寫口供 作很多改動
鄺港智最終有向警方錄口供，指自己有「口講」真相，但警方「寫落去」作出很多改動，例如搞亂「死同暈呢啲字眼」，亦略去他表達的內容，但最後仍有簽署核實。他確認警員沒使用暴力及威脅行為，又指他最初拒絕警方要求錄取「無損權益口供」，其後答應是因為「以為係同一樣嘢，佢都係同我講話一樣㗎」。警員錄口供時稱「有啲無關痛癢就唔好寫了、有啲就咁樣寫」，形容「好似佢指導我咁寫」。戴偉奧質疑為何沒提出增補，鄺港智指警方表示「幫到控方就ok，咁我冇繼續」，指證供「中間skip咗好多嘢㗎，同埋啲字眼都改咗」、「唔係你鍾意寫咩就寫咩，咁我當時就配合佢」。
案件編號：HCCC198/2025