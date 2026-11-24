蔡天鳳碎屍案｜鄺港智曾要求做特赦證人指證鄺球 未獲警方接納

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(24日)第44日審訊，第三被告鄺港智第4日作供，確認曾去信警方稱願以特赦證人身份出庭作供，指證父親鄺球換取要求獲豁免起訴，但未獲接納。

鄺港智曾要求做特赦證人指證鄺球 未獲警方接納 戴偉奧問鄺港智是否曾在2024年寫信予警方，稱如可豁免起訴，他可以錄取口供？鄺港智確認有寫信予警方，但「冇同佢講話錄份口供」，只是要求與警方會面「講返真相」，「我同佢講話我願意去指證我爸爸，跟住佢哋話要返去考慮下先」。 鄺港智承認要求做「特赦證人」，戴再問他是否要求警方豁免起訴，鄺港智指根據自己理解，「做證人就唔起訴你」，戴偉奧指警方最終拒絕要求，鄺港智稱警方最初表示要考慮，「去到最後尾佢呃我去落口供」，指自己最初以為是「無損權益口供」，故最終反對該口供呈堂，又承認自己同意錄取證人口供是因向控方申請豁免起訴，但對方拒絕。

鄺港智指警方「指導」寫口供 作很多改動 鄺港智最終有向警方錄口供，指自己有「口講」真相，但警方「寫落去」作出很多改動，例如搞亂「死同暈呢啲字眼」，亦略去他表達的內容，但最後仍有簽署核實。他確認警員沒使用暴力及威脅行為，又指他最初拒絕警方要求錄取「無損權益口供」，其後答應是因為「以為係同一樣嘢，佢都係同我講話一樣㗎」。警員錄口供時稱「有啲無關痛癢就唔好寫了、有啲就咁樣寫」，形容「好似佢指導我咁寫」。戴偉奧質疑為何沒提出增補，鄺港智指警方表示「幫到控方就ok，咁我冇繼續」，指證供「中間skip咗好多嘢㗎，同埋啲字眼都改咗」、「唔係你鍾意寫咩就寫咩，咁我當時就配合佢」。

戴偉奧讀出鄺港智的口供，提到事發時「我發現她是昏迷狀態，然後我詢問我爸什麼回事，然後我便離開了」。而他於一個月後再寫信予父親鄺球，稱「你收到我上封信未呀，上次提到我同警察錄咗份口供，但其實係有我被誤導成份的，基本上他講咩我寫咩，到時我會在庭上講返」。被問為何不直接跟父親指會在庭上指控他殺害蔡，鄺港智稱「佢都知㗎啦，我唔駛寫得咁詳細」；戴指真正原因是他企圖誤導父親，鄺港智不同意，亦否認殺害蔡天鳳。 指鄺球曾3至5次揚言取消授權書

戴偉奧引述鄺港智曾犯盜竊罪，認罪求情時提到犯案是因為要支援兄長讀大學，質疑非事實，鄺港智指曾支付部分學費，但不記得實際金額。戴偉奧指求情信提到他在內地營商後，已向每名受害人賠償，但事實是由父親償還款項，鄺港智稱並非全數。戴偉奧指鄺港智捏造證供，強調鄺球從未表示要取消授權書，鄺港智否認，指記得鄺球曾提出三至五次。鄺港傑同意無人計劃殺害蔡天鳳，亦再次否認自己在車上殺害蔡。 控方郭莎樂開始盤問鄺港智，指案發當日前，鄺球與蔡對上一次見面是因長女發燒事件衝突，如當時由鄺港傑駕車接鄺港智及蔡與鄺球會面，兄弟應要有一人留在車上以防情況惡化，鄺港智表示「兩個唔順對方咁樣」，惟自己想食煙故下車。郭莎樂問，當時鄺港智有否見到父親手持武器及車內有武器？鄺港智表示沒有。

郭莎樂引述錘仔與蔡的傷勢吻合，更檢獲到他的DNA。鄺港智稱無法解釋為何他的DNA在錘仔上，強調「我掂都冇掂過」，亦指沒有見過及與與錘仔無關，強調「冇死者DNA又冇我嘅指紋」。郭問鄺港智無法解釋為何錘仔有DNA？鄺港智稱「冇，我都唔知點解」。 郭指鄺港智事發前僅在2月11日到龍尾村，鄺港傑於2月15日購入錘仔，故他只能在2月21日事發當天接觸。鄺港智確認，惟再強調「冇掂過」，強調錘仔由胞兄購入，但沒胞兄指紋及DNA，「我阿哥買點解冇我阿哥指模，但點解有我DNA，呢個真係匪夷所思」，亦否認自己是最後使用錘仔的人。

郭莎樂質疑鄺港智供稱案發後迅速離開龍尾村是因他當時被通緝，認為鄺球會報警或叫救護車，他確認這是其中一個原因，另一原因是因他感驚慌及不開心，當時父親則較冷靜。他指因被通緝太耐，當時幾乎已忘記自己正在被通緝，經鄺球提醒後才記起。 知蔡母報警曾稱「X街啦你」 解釋是「oh shxt」意思 鄺港智確認當時理解父親或胞兄會報警，直到晚上接獲蔡母張燕花來電時，才知道鄺球沒報警。張在報警前曾1至2次致電鄺港智問「姐姐喺咪屋企」，被問及張燕花語氣是否驚慌時，他否認，解釋對方當時在打麻雀。郭質疑張待他友善，惟他得知蔡出事後卻隱瞞，鄺港智回應「唔係呃，當時唔知點樣講」。郭莎樂問鄺港智本身以為鄺球會報警，為何得知張報警後罵對方「X街啦」，他解釋「我唔係好嬲，我係oh shxt咁嘅意思，唔係鬧佢X街啦」，當時張應知道他是通緝人士。郭莎樂直指，當時他已知蔡天鳳遇害，惟他仍在張燕花報警時鬧對方「X街啦」，他回應「當時好亂，我好後悔」。

控方指蔡車上遇襲 以手袋抵擋致破損 控方呈堂蔡天鳳案發當日手持的粉紅色手袋，並着鄺港智戴上手套拿起。郭指手袋上有洞，而蔡注重形象及原定當日見朋友，應不會使用損壞手袋。鄺港智稱該「個窿其實都唔係好大」，不影響使用。郭指當日他在車內以錘仔襲擊蔡，蔡拿起手袋保護自己致損壞，鄺港智否認；郭指袋上的痕跡與被錘仔擊打吻合，鄺港智稱「呢啲要問專業人士先知，我冇辦法答你」。郭指手袋的手柄有損壞及血跡，鄺港智確認，但指看不到有血跡；郭指蔡曾舉起手袋保護自己，鄺港智否認，反問「點解手袋有血，錘仔冇血？」，郭指因他曾清洗錘仔，鄺港智否認。

控方指案發當日「連串巧合」 郭莎樂質疑案發當日現「連串巧合」，巧合地鄺港智由健身改為上車接女兒放學，巧合地鄺球買了鄺港智曾提及已久的電話卡，巧合地鄺港智得到一個沒有連繫的手提電話號碼，巧合地鄺港智身上有血但有乾淨衣物可替換，鄺港智同意稱「係吖」，亦解釋指「因為我本身去做gym，唔係去接個女嗰日」。郭莎樂指出鄺球租用凱旋門單位，以讓鄺港智在蔡死亡後可以躲藏，鄺港智不同意。 案件編號：HCCC198/2025