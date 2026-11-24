尖沙咀寶勒巷周日(22日)發生致命車禍，一輛私家車疑失控剷上行人路造成1死3傷，司機一度離開現場。警方及後拘捕一名38歲無業男子，被控危駕致死及被取消資格期間駕駛等9罪，今日（24日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官莫子聰應申請押後案件至明年2月23日，以待進一步調查。被告申請保釋遭拒，須還柙候訊。

被告倪灝霖被控兩項不小心駕駛罪、一項危險駕駛引致他人死亡罪、一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪、一項發生交通意外後沒有停車（有人受傷及造成損害）罪、一項發生有人受傷的意外後沒有報案罪、一項被取消駕駛資格期間駕駛罪、一項沒有第三者保險而使用車輛罪、一項未獲授權而取用運輸工具罪。

控罪指，被告於11月22日在尖沙咀緬甸臺與棉登徑交界，及赫德道泊車咪錶4327B號內，在道路上不小心駕駛一輛私家車；同日在尖沙咀寶勒巷10號外危險駕駛上述私家車，引致巴基斯坦藉男子穆罕澤偉死亡；巴基斯坦藉男子AKHTER Pervez、女子林瑋穎及女子鄺麗嬌身體受嚴重傷害。