尖沙咀寶勒巷周日(22日)發生致命車禍，一輛私家車疑失控剷上行人路造成1死3傷，司機一度離開現場。警方及後拘捕一名38歲無業男子，被控危駕致死及被取消資格期間駕駛等9罪，今日（24日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官莫子聰應申請押後案件至明年2月23日，以待進一步調查。被告申請保釋遭拒，須還柙候訊。
被告倪灝霖被控兩項不小心駕駛罪、一項危險駕駛引致他人死亡罪、一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪、一項發生交通意外後沒有停車（有人受傷及造成損害）罪、一項發生有人受傷的意外後沒有報案罪、一項被取消駕駛資格期間駕駛罪、一項沒有第三者保險而使用車輛罪、一項未獲授權而取用運輸工具罪。
控罪指，被告於11月22日在尖沙咀緬甸臺與棉登徑交界，及赫德道泊車咪錶4327B號內，在道路上不小心駕駛一輛私家車；同日在尖沙咀寶勒巷10號外危險駕駛上述私家車，引致巴基斯坦藉男子穆罕澤偉死亡；巴基斯坦藉男子AKHTER Pervez、女子林瑋穎及女子鄺麗嬌身體受嚴重傷害。
被告同日在尖沙咀寶勒巷10號外，身為上述私家車的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致4名途人受傷及1支交通標誌桿 、輕型貨車和8個行人路欄杆損毀，而被告沒有停車 ；或在合理切實可行範圍內，盡快而在不遲於意外後24小時 ，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。被告當日身為被取消持有或領取駕駛執照資格的人，在取消駕駛資格期間在道路上駕駛上述車輛，以及當時他無備有一份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單。
被告另被控於11月20日至22日之間，首尾兩日包括在內，在元朗錦慶圍停車場明知涉案私家車是在未獲擁有人同意或未獲其他合法權限的情況下取用，而仍駕駛該運輸工具。
案件編號：KCCC 3459/2026