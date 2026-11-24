海關針對空運郵包走私受管制藥物及減肥針劑，自今年10月下旬起展開連串調查，成功偵破6宗空運郵包走私受管制針劑的案件，並搗破一個疑用作儲存走私受管制藥物的倉庫，共檢獲市值約2,300萬元的受管制藥物及減肥針劑，並拘捕7名男女。

日本「原子筆」郵包藏減肥針劑

海關機場科人員於本月6日晚上至7日凌晨時分，透過風險評估，揀選6件由日本寄往香港、申報為原子筆的郵包進行檢查。經X光機檢查後，海關人員發現郵包內的影像呈現針劑狀物體，與申報資料不符，懷疑藏有違禁品。人員隨即開箱作進一步仔細檢查，檢獲合共64支懷疑含有第一部毒藥的受管制減肥針劑，估計市值約為4.3萬元。案件隨後轉交有組織罪案調查科跟進，根據郵包上的派遞資料在過去兩星期展開連串監控遞送行動，成功在全港多區拘捕6名收貨的人士，包括5名本地女子及1名本地男子，他們年齡介乎19至55歲。