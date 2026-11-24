海關針對空運郵包走私受管制藥物及減肥針劑，自今年10月下旬起展開連串調查，成功偵破6宗空運郵包走私受管制針劑的案件，並搗破一個疑用作儲存走私受管制藥物的倉庫，共檢獲市值約2,300萬元的受管制藥物及減肥針劑，並拘捕7名男女。
日本「原子筆」郵包藏減肥針劑
海關機場科人員於本月6日晚上至7日凌晨時分，透過風險評估，揀選6件由日本寄往香港、申報為原子筆的郵包進行檢查。經X光機檢查後，海關人員發現郵包內的影像呈現針劑狀物體，與申報資料不符，懷疑藏有違禁品。人員隨即開箱作進一步仔細檢查，檢獲合共64支懷疑含有第一部毒藥的受管制減肥針劑，估計市值約為4.3萬元。案件隨後轉交有組織罪案調查科跟進，根據郵包上的派遞資料在過去兩星期展開連串監控遞送行動，成功在全港多區拘捕6名收貨的人士，包括5名本地女子及1名本地男子，他們年齡介乎19至55歲。
監控遞送行動 搗走私藥物倉庫
除上述空運郵包案件外，海關人員透過情報分析及風險管理，在市區一間郵局鎖定一個可疑郵包。經檢驗後確認郵包內藏有受管制藥物及雪茄，人員隨後針對該郵包展開監控遞送行動，順藤摸瓜搗破一個懷疑用作儲存走私受管制藥物的倉庫，在內搜出大約65萬件懷疑受管制藥物，主要包括「偉哥」等壯陽藥、治療不育的相關藥物、治療癌症的藥物，以及一批製成煙草，並拘捕一名40歲本地男子，相信為該倉庫的負責人。目前，被捕的7名男女均已獲准保釋候查，檢獲的藥物及針劑將送往政府化驗所進行化驗。
海關表示目前暫時沒有證據顯示該批藥物已流入本地市場，但這是調查方向之一。當局亦正深入調查涉案倉庫的運作模式，包括該倉庫是用作儲存自用、抑或在本地進行非法分銷，以及曾否有藥物被分發出去。至於藥物的來源地，除已被截獲的6個日本郵包外，倉庫內檢獲的藥物包裝大部分顯示為外國入口，惟具體來源地仍有待進一步檢驗及核實。該批檢獲的懷疑受管制藥物，不論在包裝上或藥物標籤上，均沒有香港衛生署的註冊編號。此外，涉案的減肥針劑在運送及儲存過程中，並未按照包裝說明所要求的適當溫度進行冷藏及儲存，其安全性、性質及品質均存在重大疑問，若使用此類產品會面臨極高健康風險。