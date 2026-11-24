保良局李城璧中學要求成績未達標的中六學生晚上留校自習，未經批准而缺席的學生，即屬曠課。教育局表示已即時聯絡學校了解情況，提醒學校安排課後自習時，必須充分考慮學生的作息時間。

校方向有關學生家長發通告，指經審視第二次測驗成績後，接獲通告之學生，即代表其學業成績未達至應有水平。為此，校方要求有關學生必須出席晚間自習。日期為本月23日至12月18日（星期六、日，12月4、8、11日除外）下午5時半至晚上8時半，各科任老師會安排溫習教材或功課予學生。備註列明學生可攜帶輕食，例如三文治、雞蛋、麵包等在自習期間進食。