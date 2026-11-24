保良局李城璧中學要求成績未達標的中六學生晚上留校自習，未經批准而缺席的學生，即屬曠課。教育局表示已即時聯絡學校了解情況，提醒學校安排課後自習時，必須充分考慮學生的作息時間。
校方向有關學生家長發通告，指經審視第二次測驗成績後，接獲通告之學生，即代表其學業成績未達至應有水平。為此，校方要求有關學生必須出席晚間自習。日期為本月23日至12月18日（星期六、日，12月4、8、11日除外）下午5時半至晚上8時半，各科任老師會安排溫習教材或功課予學生。備註列明學生可攜帶輕食，例如三文治、雞蛋、麵包等在自習期間進食。
校方指所有接獲通告的學生必須出席，如個別日子遇特殊情況，家長必須提供相關證明文件，如補習收據，並依循常規的請假程序辦理。未獲校方批准而缺席者，將一律當作曠課。通告懇請家長鼎力支持安排，指如過度寬容與姑息實乃貽誤子女，勢必影響其長遠升學前途與未來發展。
校方解釋部分學生反映欠溫習空間
不過，有學生不滿安排，認為剝奪自主溫習空間，又指學校無安排用餐時間。保良局李城璧中學回覆傳媒查詢時說，一向重視學生學習需要，作多方面支援，有見文憑試臨近，有部分學生曾反映校外缺乏理想的溫習空間，遂推行晚間自習及學業輔導計劃。校方認為以家長通告充分知會家長，最切合學生需要作彈性安排，如學生未能出席，家長可以書面通知校方或與老師聯繫。
教育局則指得悉事件後，已即時聯絡有關學校了解情況，並提醒學校在安排課後輔導或自習時，必須充分考慮學生的作息時間、學習需要及實際情況，亦要與學生和家長保持良好溝通，就有關安排作清晰說明，並為遇到實際困難的學生提供彈性安排。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。