鑑於近期環球網絡攻擊風險加劇，香港的資料外洩事故通報數目亦有所增加，受影響行業的範圍由航空及電器零售業擴展至其他零售及金融等多個行業，私隱專員公署提醒所有機構，不論規模或行業，均應未雨綢繆，提高網絡安全意識，定期檢視數據保安系統，進行資料保安風險評估。

此外，機構應使用適當的保安裝置或軟件，例如防火牆及反惡意軟件應用程式，定期進行保安漏洞評估及滲透測試，及時安裝系統及軟件更新，修補已知保安漏洞，並可利用防火牆將資料伺服器與網頁伺服器分隔，減低未經授權存取的風險。機構亦可委聘供應商處理個人資料前進行盡職審查，透過合約訂明保安及資料外洩事故通報要求，並定期監察及審核其履行情況，並啟用多重認證、訂定存取權限。同時要保存及審視系統登入紀錄，以識別異常情況，並制定資料外洩事故應變計劃，以及適時銷毀不必要或已過期的個人資料。