鑑於近期環球網絡攻擊風險加劇，香港的資料外洩事故通報數目亦有所增加，受影響行業的範圍由航空及電器零售業擴展至其他零售及金融等多個行業，私隱專員公署提醒所有機構，不論規模或行業，均應未雨綢繆，提高網絡安全意識，定期檢視數據保安系統，進行資料保安風險評估。
此外，機構應使用適當的保安裝置或軟件，例如防火牆及反惡意軟件應用程式，定期進行保安漏洞評估及滲透測試，及時安裝系統及軟件更新，修補已知保安漏洞，並可利用防火牆將資料伺服器與網頁伺服器分隔，減低未經授權存取的風險。機構亦可委聘供應商處理個人資料前進行盡職審查，透過合約訂明保安及資料外洩事故通報要求，並定期監察及審核其履行情況，並啟用多重認證、訂定存取權限。同時要保存及審視系統登入紀錄，以識別異常情況，並制定資料外洩事故應變計劃，以及適時銷毀不必要或已過期的個人資料。
提防「精準詐騙」
另外，私隱專員公署提醒市民提防「精準詐騙」，騙徒可能利用外洩的個人資料製作逼真的釣魚訊息或電郵，或冒充相關機構職員或客服，向受外洩事故影響客戶進行「精準詐騙」，利用外洩的購物資料或航班資料，訛稱可以安排退貨或退款，誘使市民提供銀行戶口號碼、信用卡號碼及密碼或轉帳。公署提醒，若收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時，應提高警覺，切勿隨意開啟附件、點擊超連結或披露個人資料。即使來電者或訊息發送者能說出你的個人資料，在提供進一步個人資料或付款前應「停一停、諗一諗」。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實身分及內容真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示。
商戶一般不會要求預支「保證金」或「手續費」
商戶在處理賠償或退款時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號，市民亦切勿隨便向他人披露銀行帳號、信用卡號碼及密碼等敏感資料，並應記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報。多加留意私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊，以提升防騙意識。如懷疑個人資料可能外洩，應考慮更改相關網上帳戶的密碼，並啟用多重認證功能，以及留意帳戶有否異常登入紀錄。