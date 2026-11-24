中電宣布明年加電費1.8%，港燈則加7.9%，主要由於國際燃料價格大幅上升。

中電今日公布明年1月1日生效的新電價方案，將會凍結平均基本電價，每度電101.2港仙。而由於國際燃料價格持續波動，燃料調整費將上調2.6港仙至每度電42港仙。經調整後，明年1月的平均淨電價為每度電143.2港仙，較今年1月增加1.8%。

中電總裁羅嘉進在立法會環境事務委員會上指，公司採用多元化的燃料組合，在中東能源危機中發揮關鍵作用，令電價無「大上大落」，中電會繼續盡力控制營運成本。另外，中電明年將透過「中電社區節能基金」撥款2.5億元，減輕弱勢社群的電費負擔等。