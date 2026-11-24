中電宣布明年加電費1.8%，港燈則加7.9%，主要由於國際燃料價格大幅上升。
中電今日公布明年1月1日生效的新電價方案，將會凍結平均基本電價，每度電101.2港仙。而由於國際燃料價格持續波動，燃料調整費將上調2.6港仙至每度電42港仙。經調整後，明年1月的平均淨電價為每度電143.2港仙，較今年1月增加1.8%。
中電總裁羅嘉進在立法會環境事務委員會上指，公司採用多元化的燃料組合，在中東能源危機中發揮關鍵作用，令電價無「大上大落」，中電會繼續盡力控制營運成本。另外，中電明年將透過「中電社區節能基金」撥款2.5億元，減輕弱勢社群的電費負擔等。
港燈電費加7.9%
至於港燈明年1月的基本電費是每度電128.9仙，比起去年1月升1仙。而燃料調整費則由去年1月的每度電35.4仙，上升至明年1月的47.3仙。經調整後，明年1月的淨電費會加7.9%。
港燈表示受中東戰事影響，液化天然氣價格升幅尤為顯著。截至本月中，日本、韓國等亞洲市場現貨液化天然氣指標價格較年初上升大約2倍，布蘭特原油現貨價格亦曾經上升超過1倍。港燈約70%輸出電量源於液化天然氣，燃料價格飆升對發電成本帶來沉重壓力。面對燃料供應的挑戰，港燈正積極開拓新的液化天然氣供應來源，靈活調整燃料組合及採購策略。
環境及生態局局長謝展寰指兩間電力公司的電費差距持續擴大，港燈市場較小，沒有規模化效果。發電燃料方面，完全依賴傳統化石燃料。政府決心改變此結構問題，不會再批准兩電建設新的化石燃料發電機組，未來會在將軍澳132填海區建設大型電力設施，接收內地的零碳電力，供應給兩間電力公司。目標在2035年將全港零碳電力比例增至60%至70%，2050年達到淨零碳發電。