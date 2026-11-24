一名內地男子在深圳精神病院認識18歲少女後，來港旅遊時邀約女方當導遊，其後在酒店房間內強姦女方，又把她拉進浴室內及強行與她肛交，今日(24日)在高等法院判刑。法官杜麗冰指案情嚴重，事主因事件留下創傷，曾嘗試自殺，而且被告利用事主情緒弱點犯案如同「誘拐」，終判囚11年。 被告孙宇飞(26歲)，早前承認一項強姦及一項未經同意下作出的肛交罪。案情指，事主X當時18歲，在港兼職工作及讀書。被告與X在同年11月20日於深圳市康寧醫院認識，被告率先與X搭訕及交換聯絡方式，兩人翌日到網吧約會，而X也在被告家中借宿一宵，當晚被告曾嘗試親吻X遭拒。同月24日，被告透過微信向X表示打算來港旅遊及邀請X當導遊，X答應。翌日，X應要求到旺角薈賢居接他及陪他買電話卡，其後返回酒店打算取回書包便離開。

認為事後道歉是紳士禮儀 正當X想離開酒店房時，遭被告推到床上及強姦了她，X嘗試抵抗及不斷拒絕不果。其後被告把X拉進浴室洗澡，過程中再強行與X肛交。及後被告再把X拉回床上及強姦她，X要求被告住手及稱感到疼痛，但被告表示自己射精後才會停止。待被告睡着X趁機逃去，在朋友的陪同下報警。被告在警誡下承認與X性交，但否認未得X同意，稱他以為與X在交往，因為X向他發送挑逗性的訊息。被告承認事後曾向X發訊息道歉，表示認為這是紳士禮儀。

悔意流於表面 重犯風險屬高 杜官判刑時引述報告，指X童年坎坷以致後來有情緒問題，曾有自殘行為，亦對愛和關懷極為渴望，在醫院遇上被告時把其接觸理解為關心，及情感上開始倚賴被告。事後X留下創傷，更曾嘗試割腕輕生。雖然後來X的情況有所改善，但心理專家與X面診時留意到X的手在顫抖。被告則因邊緣型人格障礙症及長期無法穩定就業，案發時亦到同一醫院求診，心理專家指其悔意流於表面，其重犯風險屬高。 杜官指強姦對事主而言是非常創傷性的經歷，被告利用X的情感缺陷而犯案，其行為被心理專家界定為「誘拐」，而被告所犯的肛交罪亦同樣非常嚴重，過程中更沒有使用避孕套，終判囚11年。

案件編號：HCCC381/2025