香港科技大學早前舉行李家誠創科大樓開幕典禮，標誌着大學在前沿科研與創新創業發展開啟新篇章。新大樓匯聚科大三所國家重點實驗室、深科技初創企業孵化基地及跨學科研究協作空間，並將與李家誠捐款支持的創新創業計劃UniVenture發揮協同效應，為推動基礎科研突破、加速科研成果轉化，以及促進產學研合作提供關鍵支援。 李家誠創科大樓坐落於校園南面入口附近，毗鄰李兆基校園及李兆基商學大樓。大樓由地下低層起計樓高8層，總樓面面積約一萬平方米，是科大多項前沿研究設施的新據點，為生命科學、人工智能、機械人、低空經濟及航天科技等領域的創新研究提供卓越的基建支援。此外，科大3所國家重點實驗室亦已落戶於此，包括神經系統疾病全國重點實驗室、顯示與光電子全國重點實驗室及沿海城市氣候韌性全國重點實驗室。同時，低空經濟研究中心、空間可持續發展人工智能與機器人研究中心等多個重點科研中心亦已進駐，進一步凝聚跨學科科研力量。

除匯聚頂尖科研平台外，大樓亦是科大初創企業的重要搖籃。位處5樓的「科大創新灣」是大學首個專為深科技初創企業而設的孵化基地，集共享工作空間、創業培育及交流平台於一身，致力協助科研團隊將創新成果轉化落地，孕育新一代創科企業。作為「科大創新走廊」的核心節點之一，創新灣至今已吸引逾30家由科大培育的深科技初創企業進駐。

此外，李家誠亦以個人名義捐款，支持科大創新創業計劃UniVenture。該計劃旨在為具發展潛力的科大初創企業提供度身訂造的融資方案、創業指導及業界網絡支援，並將與科大創新灣發揮協同效應，進一步壯大科大的創業支援體系，推動香港創科生態圈的發展。除了於2016年捐贈港幣1.5億元支持興建這座全新創科大樓外，集團早在2005年便慷慨捐資支持科大圖書館的發展，其後更資助興建李兆基校園及李兆基商學大樓，為大學培育人才及長遠發展奠定堅實基礎。

與此同時，雙方亦致力推動綠色校園與可持續發展。新大樓在規劃及興建過程中貫徹綠色低碳理念，成為本港隱含碳最低的建築之一，其每平方米二氧化碳排放當量低於500公斤，表現遠優於香港綠色建築議會的非住宅建築基準。大樓天台設有太陽能光伏發電系統，集綠色低碳與智慧科技於一身，充分體現科大及恒基地產對可持續發展的共同承擔。