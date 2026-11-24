海關早前接獲市民舉報，指有人在即時通訊應用程式內建立群組，向群組成員推銷並售賣懷疑冒牌貨品。海關隨即展開深入調查，發現該群組鎖定的目標客群主要為家庭客戶，且在並非短期內、而是已運作了數年的時間。在鎖定目標群組及相關線索後，於上周二(17日)採取突擊執法行動，首先搜查位於尖東一個商業大廈的單位，並在單位內檢獲一批懷疑冒牌貨品，並拘捕一名39歲本地女子，經背景調查及涉案公司的資料分析，確認她是該通訊群組的負責人。

海關人員順藤摸瓜鎖定了另外兩個地址，隨即押解該名被捕女子前往火炭及元朗的兩個倉庫進行搜查，在內搜出大量懷疑冒牌貨品。整項行動中共檢獲超過1,500件懷疑冒牌物品，當中包括童裝、鞋履、手袋以及各式日用品等，總市值估計超過43萬元。被捕女子目前已獲准保釋候查，由於案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。

口耳相傳方式拓展客源 調查發現，涉案通訊群組並非透過公開網站或公開平台進行推廣，而是純粹透過即時通訊軟件的群組形式運作。其拓展客源的主要手法，是透過群組內的家長客戶以「一傳十、十傳百」口耳相傳的方式，將其他有興趣的家長拉入群組中。該群組在推銷貨品時，聲稱其出售的物品均為「外國平行進口」或「外貿出口」的貨品，並以代購形式作為包裝。群組內售賣的貨品款式繁多，價格差距亦非常大，由市價的三折至九折不等。這種以極大折扣作招徠的手段，加上代購包裝，最終吸引了大量家長與消費者，同時亦引起了消費者的懷疑並向海關舉報。

對於涉案群組是否因應聖誕節及新年等長假期將至，市民對購買禮物需求增加，因而大量購入冒牌貨品，海關指該群組一向以家庭客戶為主要服務對象，且檢獲的冒牌貨品亦以家長經常為子女購買的童裝等衣物為主，暫時無資料顯示群組是特別針對特定節日而引進貨品。海關目前正積極追查這批冒牌貨品的來源，以及其輸入香港的途徑。