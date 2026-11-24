太空館帶大家跟著香港首位載荷專家黎家盈，由長征火箭發射、神舟飛船升空，到進駐天宮空間站，展開由地球奔向浩瀚宇宙的尋夢探索之旅。太空館由明日起至明年7月19日展出「逐夢太空⸺航天員的天宮日誌」展覽，觀眾可免費參觀。當中設多項互動展品，觀眾可化身成航天員，既可操控機械臂、觀測科學實驗，亦可探索太空餐飲等。

展區一：出發到天宮

透過互動遊戲及模型，認識長征二號F火箭、神舟飛船及天宮空間站，探索航天員的太空征途。