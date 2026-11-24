太空館帶大家跟著香港首位載荷專家黎家盈，由長征火箭發射、神舟飛船升空，到進駐天宮空間站，展開由地球奔向浩瀚宇宙的尋夢探索之旅。太空館由明日起至明年7月19日展出「逐夢太空⸺航天員的天宮日誌」展覽，觀眾可免費參觀。當中設多項互動展品，觀眾可化身成航天員，既可操控機械臂、觀測科學實驗，亦可探索太空餐飲等。
展區一：出發到天宮
透過互動遊戲及模型，認識長征二號F火箭、神舟飛船及天宮空間站，探索航天員的太空征途。
互動展品：火箭發射！
可觸式屏幕讓參觀者了解神舟飛船由地球出發，飛越太空，最終進駐天宮空間站的過程。
展品：天宮空間站模型（比例 1:50）
簡介天宮空間站的基本構型，包括天和核心艙、問天實驗艙及夢天實驗艙，了解設計理念和各艙段的用途。
展區二：中國載人航天任務
簡介航天員在執行天宮空間站任務期間的工作，介紹航天駕駛員、航天飛行工程師及載荷專家的專長與分工。透過多年來的任務記錄片段，展示航天員在軌工作及執行任務的點滴。
展品：神舟載人航天飛行任務標識
除了展示歷年的任務標識徽章，更展出神舟二十三號航天員⸺包括香港首位載荷專家黎家盈的親筆簽名徽章。
互動展品：天宮機械臂
參觀者透過遊戲，認識天宮空間站配備的兩個艙外機械臂，以及體驗如何使用機械臂轉移物件。
互動展品：太空之眼⸺天韻相機
除展示香港首個進駐天宮空間站的科研載荷⸺由香港科技大學團隊研發的「天韻相機」模型外。參觀者可透過可觸式屏幕，深入了解天韻相機的運作原理及科研應用。
互動展品：源源不絕
太陽能為航天器提供源源不絕的電力，支持日常運作及科學實驗等。神舟二十三號乘組於天宮空間站開展了新一代鈣鈦礦太陽能電池實驗，參觀者可透過互動展品，觀察光能轉化為電能，了解太陽能如何為空間站提供可靠電力。
展品：「飛天」艙外航天服（比例 1:1）
展示第二代「飛天」艙外航天服複製品，並介紹航天員出艙前的準備工作，以及他們在太空中執行空間站安裝、檢查和維修等任務的情況。
展區三：航天員的日常
天宮空間站不只是科研基地，更是航天員的「太空家園」：從豐富的太空餐與健康維護方案，到智能家居與地球連線，再到讓人在浩瀚星空中安然入睡的細節，讓參觀者走進空間站認識航天員的日常。
互動展品：守護航天員的健康密碼
參觀者可藉着遊戲挑戰不同任務，認識航天員在太空的身體變化及如何在空間站維持健康體魄，例如：運動健身、中醫藥保健及醫學監測。
展板及影像： 「天宮」美饌
隨著太空科技進步，航天員的餐飲已不再局限於冷凍乾燥或真空包裝食品。展板與空間站的影像介紹空間站內餐飲革新，例如利用太空專用的熱風烘烤機烤製雞翼、焗蛋糕等。
展品： 「天鏈」中繼衞星模型（比例 1:67）
簡介 「天鏈」中繼衞星系統如何確保地面指揮中心與空間站保持實時聯繫及遙控 ，以及航天員可在空間站應用無線網絡。
展品：在天宮空間站使用的睡袋（複製品）
展品介紹空間站內睡眠區的一系列設備，如何協助航天員在失重狀態及空間站特殊環境中安然入睡；展區設有模擬於睡眠區的舷窗，播放由天宮空間站拍攝地球的影像，包括神舟二十三號乘組拍攝的畫面，讓參觀者親身感受從太空俯瞰地球的獨特視角。
設有打卡位，讓參觀者化身航天員，模仿在天宮空間站失重環境中漂浮，拍出彷如置身太空的紀念照。
展區四：香港的貢獻
互動展品：香港的貢獻
可觸式屏幕簡介香港曾參與的載人航天相關項目和教育活動，以鼓勵青少年積極參與航天相關項目。