本港再有機構懷疑涉客戶資料外洩。港怡醫院今日表示，上周三發現病人手機應用程式「港怡『智』健康」的保安設施出現未獲授權的活動，該設施由第三方服務供應商負責維護，保安團隊偵測到異常活動後，立即隔離受影響的系統連接，並為審慎起見暫停該手機應用程式的服務。消息稱大約49萬病人資料外洩。據了解院方上周已報案，案件暫列為「不誠實使用電腦」，由西區警區刑事支援隊跟進，現階段醫院沒有接獲勒索訊息或金錢損失。 政府：無證據顯示醫健通系統受入侵

醫務衞生局電子健康紀錄統籌處昨日接獲港怡醫院通報事件，當局高度關注事件，並已於昨日即時根據《電子健康系統條例》暫時吊銷港怡醫院的醫健通登記，中斷其系統與醫健通的接達，確保醫健通的系統保安及完整性。當局指，涉事的港怡醫院程式與醫健通系統並無直接連接。醫健通期間整體運作維持正常，亦無任何證據顯示醫健通系統受到入侵或出現個人資料外洩。統籌處已要求港怡醫院確認並無醫療紀錄外洩，並就事件提交詳細調查報告，在審慎評估及確認其系統並無不可接受的安全風險後，方會恢復港怡醫院的醫健通連接。

衞生署指高度關注事件，昨已派員到港怡醫院巡查並了解事件，亦已要求院方於四周內提交詳細調查報告。署方並已要求港怡醫院盡快通知所有受影響病人，並採取所需措施，確保事件不會影響院方運作及臨床服務，又會繼續跟進及調查事件，並根據調查結果審視該院有否違反《私營醫療機構條例》或《實務守則》的規定。 私隱專員公署指，昨日接獲港怡醫院資料外洩事故通報，初步資料顯示事故源於相關機構的病人手機應用程式遭受黑客攻擊，港怡醫院仍未能確認受影響人士的數目。受影響病人的個人資料可能包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、部分病人的健康及護理相關資料、預約和醫療程序預約詳情等，部分病人的緊急聯絡人個人資料包括姓名、電郵地址，以及與病人的關係亦可能遭外洩，公署已根據既定機制就題述事故展開調查。

港怡病人信用卡、付款資料未受影響 港怡醫院指出，已在獨立網絡安全專家的協助下展開調查，並實施額外的實時監察及多層系統保安防護措施。事件已受到遏制，醫院運作及臨床服務維持正常。根據現階段調查結果，事件導致部分病人及其他個人資料遭未經授權存取，涉及的資料包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡資料。病人的醫療紀錄持續獲妥善保存，信用卡及付款資料未受影響。港怡醫院稱，已通知相關執法及監管機構。 港怡醫院呼籲病人提高警覺，慎防要求提供個人資料的可疑通訊，並稱絕不會要求病人披露密碼或一次性驗證碼。港怡正通知所有受影響病人，並已設立專設查詢熱線3912 3217，以解答相關查詢及提供協助。