港澳辦今日（24日）發表署名「港澳平」的評論文章，題為《改革治沉痾 團結向未來》，回顧去年11月大埔宏福苑五級火一年以來的善後改革工作。文章指一年來中央牽掛關心災民安危冷暖，特區政府有力有效開展火災善後工作，社會各界持續不斷支援幫助災民，大家的共同心願和所有努力的目的，是杜絕類似事故再發生，讓逝者安息，讓災民得以展開新生活。 港澳平：港府「刮骨療傷」推系統性改革 文章表示，痛定思痛，特區政府已經並正加快推進系統性改革。針對火災暴露出的樓宇維修制度漏洞及政府部門監管權責不清等長期積弊，決意「刮骨療傷」，以系統性改革破除頑疾。特區政府公布火災獨立委員會報告、問責事宜及改革措施，就火災不幸發生向公眾道歉，並根據報告作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，同時全面接納報告建議並提出系統性改革措施，充分體現擔當作為。近日新成立的「打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊」已開展兩輪聯合行動，重拳嚴打圍標行為，共拘捕163人，涉款逾2億3千萬元。此外，由政務司司長主持的督導委員會也已召開首次會議，逐一審視跟進獨立委員會建議執行情況，目前29項建議已完成，其餘絕大部分均訂明時間表。房屋局「公營房屋樓宇管制組」已正式成立，樓宇大型維修專家小組將於11月內成立，樓宇維修支援及服務局亦將於今年內成立，全新的監管和服務架構正在建立。港澳平認為，所有這些舉措，充分彰顯特區政府雷厲風行、高效務實、動真碰硬推進改革的強大意志和果決行動。

政府主導、社會協同、公眾參與缺一不可 文章強調要精誠團結，各方一起努力築牢城市安全防線。針對災暴露出的長期積弊所進行的改革是一項系統工程，政府主導、社會協同、公眾參與缺一不可。其中，立法會要認真審議法例、切實把關；專業人士要恪守職業操守，真正擔起責任，敢於向不合規行為說「不」；行業協會要加強自律與監督，確保嚴格執行行業標準、規範和紀律。方方面面都與特區政府同向同行，才能讓改革舉措落地見效。 文章同時指出，社會還要始終對各種「以災亂港」的圖謀保持警惕，防範別有用心之人打着不同幌子滋事生非，干擾破壞社會穩定大局。任何妄圖挑動社會分化對立，煽惑攻擊特區政府依法施政，破壞香港安定團結的伎倆，都絕不能得逞。

文章指出在特區政府和社會各界的關愛支持下，許多災民逐步從受災的陰霾中走出，恢復正常工作、生活、學習。他們感恩政府和社會，堅毅自強、積極向上，有的還成為志願者，以自己戰勝傷痛的經驗幫扶鄰里。一些災民已選到自己「心水」新樓，期盼早日遷居開始新生活。文章引述一位受訪災民表示：「過去的已經過去，我們都會積極面對未來，一步一步來，總有辦法解決。」文章最後強調，事實終將證明，無論甚麼困難險阻都不能擋住香港前進的腳步。宏福苑火災救災善後處置過程再次激發出的同舟共濟的獅子山精神，以及不斷凝聚的改革破局的決心意志，必將轉化為香港克難前行的磅礴力量。港澳平相信，有中央和祖國內地的全力支持，行政長官和特區政府一定能夠團結帶領社會各界，以改革促發展，譜寫香港由治及興的新篇章，開創香港更美好的明天。

中聯辦：過去一年與市民感同身受 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人發表談話，指過去一年中聯辦與香港市民感同身受，全力支持特區政府安置災民、追責問責、深化改革。行政長官李家超和特區政府過去一年來堅持以民為本施政理念、始終擔責負責盡責，構建全方位善後工作體系，推出災民長遠居住安排，成為災民戰勝風雨困難的強大依靠，贏得了香港社會尤其是災民的廣泛認同；成立獨立委員會形成調查報告，從刑事追責、行政問責、政治擔責三個層面追責問責，力度空前，同時深刻吸取教訓，加強監管執法，提高防災減災救災能力。

發言人又指，過去一年，香港社會凝心聚力、精誠團結，各方伸援手捐款捐物，義工隊伍、慈善組織等協助災民安置、上樓執拾、心理調適，生動詮釋了「血濃於水、手足情深」的同胞之情和「一方有難、八方支援」的人間大愛。一年來，受災家庭和市民支持配合特區政府開展善後工作，化悲痛為力量，逐步走出災難陰霾、撫平心理創傷，積極開啟新生活、重建新家園，生動展現了逆境自強的獅子山精神。 發言人指特區政府直面火災暴露出來的制度短板、機制缺失、治理不足等問題，邊調查邊改革、邊執法邊立法，勇於作出並推進涉及樓宇維修作業流程、監管制度、支援架構、投訴處理機制等系統性改革，切實從根本上杜絕同類事故再次發生，夯實香港長期繁榮穩定根基。當前，有的改革方案正加緊制訂完善、有的改革措施正陸續落地，實現穩大局、破困局、開新局，展現了良政善治新氣象。