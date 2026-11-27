香港賽馬會獎學金一直支持青年追求卓越、發揮潛能。兩位香港賽馬會駿步人生獎學金得主最近先後於日本愛知-名古屋舉行的第五屆亞洲殘疾人運動會，以及於泰國芭提雅舉行的ITTF世界殘疾人乒乓球錦標賽 2026取得佳績，再次印證只要獲得適切機會和支持，年輕人便能夠在不同舞台發光發熱。 在10月舉行的亞殘運中，香港殘疾人乒乓球運動員王愉程及彭穎加表現出色。王愉程勇奪一銀二銅，彭穎加則摘下一面銅牌，兩人合共為港隊增添四面獎牌。

王愉程患有先天性結締組織異常，長期面對肌肉無力及嚴重脊柱側彎等挑戰。她一邊修讀大學課程，一邊代表香港出戰國際賽事。今屆亞殘運，她首度於個人項目登上頒獎台，在女子七級單打項目奪得銅牌，其後再於女子WD14級雙打及混合XD14級雙打項目取得一銀一銅佳績。 彭穎加則因先天性腦麻痺而導致右側肢體活動能力受影響。一直以來，她努力兼顧學業與高強度訓練，在乒乓球道路上穩步前行。今年，她於女子六級單打項目勇奪銅牌，連續兩屆亞洲殘疾人運動會站上頒獎台。

而在11月中舉行的世錦賽中，王愉程和彭穎加分別於女子七級及六級單打項目奪得銅牌。 兩位賽馬會學人的故事，正好體現駿步人生獎學金的宗旨。獎學金旨在表揚面對人生挑戰時仍然展現堅毅精神、積極追求卓越的學生，並支持他們修讀本科課程及發展個人潛能。

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