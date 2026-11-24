近年本港飼養珍禽異獸風氣趨盛行，蜘蛛、蠍子等均成市民新寵。有環保團體聯同大學調查顯示，逾7成受訪者有意於未來一年購入異寵，另近七成有意購買者為無相關飼養經驗的新手。市民對異寵的需求帶動野生動物貿易，同時衍生公共安全及動物福利等隱患。立法會議員葛珮帆與多個環團今日舉行記者會，呼籲政府建立「正面清單」，列明可作寵物進口、買賣及飼養的珍禽異獸物種。 目前本港用於貿易的珍禽異獸包括，貓狗以外哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類、兩棲動物及蜘蛛、蠍子等無脊椎動物。世界自然基金會聯同理工大學社會政策研究及社會創業中心，去年12月至今年1月期間，訪問840名現任或潛在珍禽異獸飼養者。調查發現，高達72%受訪者有興趣於未來12個月內購買異寵，當中近七成從未飼養過相關物種。不少市民購買異寵的原因，包括誤以為牠們壽命長可長期陪伴、較易照顧，甚至有人誤以為購買珍禽異獸等同「拯救」或參與保育。

野生習性難適家居飼養 香港愛護動物協會動物福利經理柯慧賢表示，不少異寵仍保留野生習性，未必適合一般家居飼養，例如鸚鵡若長期困於狹小鐵籠，會因焦慮及精神崩潰而出現拔毛等自殘行為。她補充指，部分異寵售價低廉、門檻過低，令市民錯判飼養難度，一旦動物生病便發現「醫比買過一隻更貴」而選擇棄養；亦有飼主嚴重低估動物的壽命、體型及繁殖力，最後將異寵棄置垃圾桶旁。 外來異寵亦對公眾安全構成威脅。嘉道理農場暨植物園動物保育部保育經理楊劍煥指，一名市民於2024年被一條黑白相間毒蛇咬傷，其中毒症狀特殊且嚴重，經解剖及基因鑑定後，確認為該蛇種為「素貞環蛇」。他又指，外來毒蛇在港極為罕見，本地醫院並無相應抗蛇毒血清，對患者性命構成極大危險。

珍禽異獸進口量達 370 萬 根據ADMCF的研究顯示，2020至2025年間，香港進口約370萬隻活體珍禽異獸，按瀕危爬蟲類進口數目計算，本港更處於全球首位。此外，《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》（第139章）下「動物」的定義，未有涵蓋無脊椎動物及兩棲動物，令「殺人蠍」及毒蜘蛛等劇毒物種，可近乎不受規管情況下進出本港及買賣。 立法會議員葛珮帆指，現時不少異寵交易轉戰社交媒體，市民受網上熱潮吸引衝動購買，事後發現難於照料便「放生」野外，嚴重破壞本地生態。她促請政府引入「珍禽異獸寵物正面清單」，列明獲准進口、買賣及飼養的物種，禁止列「負面清單」的動物於市場貿易；同時將兩棲類及無脊椎動物納入規管，從源頭守護野生動物及本港生態。