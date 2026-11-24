海關在機場偵破兩宗涉及航空入境旅客的販毒案件，共檢獲約19公斤懷疑大麻花，估計市值約400萬元。在首宗案件中，一名59歲內地男旅客昨日從廣州飛抵本港，海關人員清關時，在其隨身行李內發現約11公斤懷疑大麻花，該名男子隨即被捕。經調查後，海關人員再拘捕1名今日從泰國曼谷飛抵本港的懷疑涉案40歲內地男旅客，海關人替其清關時，在其身上同時檢獲九支未完稅香煙。
而在第二宗案件中，兩名分別26歲和49歲內地男旅客今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替他們進行清關時，在其中1名男旅客攜同的隨身行李內發現約8公斤懷疑大麻花，遂把該兩名男子拘捕。兩宗案件仍在調查中。
海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
海關提醒，根據《危險藥物條例》販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。另外，按《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁七年。