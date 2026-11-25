蔡天鳳碎屍案昨在高等法院續審，第三被告鄺港智繼續作供。鄺港智承認曾致函警方，希望做特赦證人，非單純尋求免被起訴，「我係想講返真相，同埋我喺願意去指證我爸爸」，但最終未獲豁免起訴；又形容警方「呃我落份口供」，指自己原以為警方其後錄取的口供與早前商討的無損權益口供安排相同。另外，龍尾村單位檢獲的錘仔與蔡天鳳所受傷勢吻合，並驗出鄺港智DNA。鄺港智重申從未接觸該錘仔，質疑購買錘仔的胞兄鄺港傑反而沒留下指紋或DNA，「好匪夷所思」。

戴偉奧盤問時提到，鄺港智曾於2024年致函警方，表示願意指證父親。鄺港智確認曾與警方接觸，並曾申請以無損權益口供(NPS)形式提供資料及爭取豁免起訴，但最終遭拒。他強調自己是希望講出真相，而非單純尋求免被起訴。 形容「份口供係作咁滯」 鄺港智同時質疑警方錄取口供的做法，指部分內容及字眼遭修改或刪除。他提到，口供記載父親與蔡天鳳爭吵後將對方「整暈」，但自己原本說的是「死咗」，警員則指他並非醫生，又沒有讓他寫下與胞兄落車等內容。鄺港智稱供詞雖由自己親手撰寫，但部分內容是在與警員討論後記錄，「俾份嘢我叫我直接抄」，更形容「份口供係作咁滯」。他又承認曾致函父親，指錄口供過程曾受誤導，但否認因此代表父親沒有殺害蔡天鳳。

鄺港智同意，自長女發燒事件後，鄺球與蔡天鳳再無見面，加上農曆新年、生日等事件，令兩人關係日益惡化。但鄺氏兄弟與蔡天鳳則保持良好關係。另外，戴偉奧質疑鄺港智捏造鄺球曾揚言取消賣樓授權書。鄺港智否認，稱父親因無法見孫，曾3至5次提及取消授權書，但從未付諸行動，而自己亦一直未有向蔡天鳳透露，直至案發當日才提起。 控方則展示蔡天鳳案發當日所用的手袋有破損，並驗出沾有蔡的血跡，認為她曾以手袋抵擋錘仔襲擊。鄺港智不同意有關說法，稱相關問題應由專家判斷。

反問錘仔由胞兄所購為何無他指紋 控方亦引用法醫證供指出，龍尾村單位檢獲的錘仔與蔡天鳳所受傷勢吻合，而且錘仔上驗出鄺港智DNA。鄺港智指，無法解釋為何其DNA會在錘仔上出現，重申自己從未接觸該錘仔，「你見到冇血、又冇(蔡)DNA、又冇我指紋。」反指「我阿哥買但係點解冇我阿哥嘅指紋？點解有我嘅DNA？係好匪夷所思囉」。 主控亦追問到鄺港智早年涉及的盜竊案，問及蔡是否均有參與，鄺港智一度拒絕回答。法官提醒，除自證其罪的情況，證人必須回答提問，鄺港智表示「唔記得」，但補充「佢有幫我睇過水，有扮過我家姐，仲有用電話同人傾偈咁樣」，並在網上協助尋找目標人士。