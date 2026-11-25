近年飼養珍禽異獸風氣趨盛行，蜘蛛、蠍子等均成市民新寵。有調查顯示，逾七成受訪者有意於未來一年購入異寵，另近七成是無相關飼養經驗的新手。市民對異寵的需求帶動野生動物貿易，同時衍生公共安全及動物福利等隱患。立法會議員葛珮帆與多個環團昨日舉行記者會，籲政府建立「正面清單」，列明可買賣及飼養的珍禽異獸物種。 目前本港用於貿易的珍禽異獸包括，貓狗以外哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類、無脊椎動物等。世界自然基金會聯同理工大學社會政策及社會創業中心，去年12月至今年1月訪問840名現任或潛在珍禽異獸飼養者。調查發現，71.9%受訪者有興趣於未來12個月內購買異寵。另外，近70%有意購買者均為首次飼養。不少市民購買異寵的原因，包括誤以為牠們壽命長可長期陪伴、較易照顧，甚至有人誤以為購買珍禽異獸等同「拯救」或參與保育。

香港愛護動物協會動物福利經理柯慧賢表示，不少異寵仍保留野生習性，未必適合一般家居飼養，例如鸚鵡若長期困於狹小鐵籠，會因焦慮及精神崩潰而出現拔毛等自殘行為。她補充指，部分異寵售價低廉、門檻過低，市民錯判飼養難度，一旦動物生病發現治療費用高昂，便選擇棄養。 外來異寵亦對公眾安全構成威脅。嘉道理農場暨植物園動物保育部保育經理楊劍煥指，2024年有市民被一條黑白相間毒蛇咬傷，由於中毒症狀特殊且嚴重，醫管局其後將涉事毒蛇交予嘉道理農場分析。經解剖及基因鑑定後，確認該蛇為「素貞環蛇」。他又指，本地醫院未必備有針對外來毒蛇的相應抗蛇毒血清，一旦有人被咬傷，或危及性命。

珍禽異獸進口量達370萬隻 根據環境保育慈善基金ADMCF的研究顯示，2020至2025年間，香港進口約370萬隻活體珍禽異獸，按瀕危爬蟲類進口數目計算，本港更處於全球首位。然而，《公眾衛生（動物及禽鳥）條例》（第139章）下「動物」的定義，未有涵蓋無脊椎動物及兩棲動物，令「殺人蠍」及毒蜘蛛等劇毒物種，可近乎不受規管情況下進出本港及買賣。 立法會議員葛珮帆指，現時不少異寵交易轉戰社交媒體，市民受網上熱潮吸引衝動購買，事後發現難於照料便「放生」野外，嚴重破壞本地生態。她促請政府引入「珍禽異獸寵物正面清單」，列明獲准進口、買賣及飼養的物種；同時將兩棲類及無脊椎動物納入規管，從源頭守護野生動物及本港生態。