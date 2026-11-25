首位港產航天員黎家盈即將圓滿完成神舟二十三號任務返回地球。中國載人航天工程辦公室昨舉行「神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會」，神舟二十四號將於今早8時18分發射；會上亦透露，神舟二十三號乘組中的朱楊柱會執行一年期在軌駐留試驗，即意味黎家盈將會返回地球。消息指，神舟二十三號的「返回窗口」大約在11月30日清晨。

截至昨日(24日)，在神舟二十三號任務中擔任載荷專家的黎家盈，在軌駐留已達184天，刷新中國女性單次在軌時長紀錄。中國載人航天工程新聞發言人張靜波讚揚黎家盈工作嚴謹認真、求真務實，指她在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面「很好完成了各項任務」；她與隊友主持「天宮課堂」港澳專場並演示微重力實驗，讓港澳同胞直觀感受祖國航天成就，厚植愛國情懷，並激勵年輕一代勇於探索航天夢。