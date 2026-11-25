兩電明年齊加電費 中電+1.8% 港燈+7.9%

兩電公布明年1月的電費價格調整。中電按年加1.8%，港燈按年加7.9%，明年1月生效。經調整後，中電明年1月的平均淨電費為每度電143.2仙，較今年1月貴2.6仙。港燈平均淨電費為每度電176.2仙，較今年1月貴12.9仙。環境及生態局表示，要改變兩電電費差距愈來愈大的結構性問題，將不會再批准兩電建設新的化石燃料發電機組，並建設大型電力設施，接收內地零碳電力。

本港電價由基本電費和燃料調整費組成，兩者合稱平均淨電價。環境及生態局長謝展寰昨聯同兩電代表，出席立法會法會環境事務委員會會議，交代明年電費調整的詳情。中電昨公布，明年凍結平均基本電費，維持每度電101.2仙，燃料調整費上調2.6仙，至每度電42仙。經調整後，明年1月的平均淨電價為每度電143.2仙，按年增加1.8%。 港燈方面，明年的基本電價上調1仙，至每度電128.9仙；燃料調整費則加至47.3仙，明年1月的平均淨電價為每度電176.2仙，按年增加7.9%。不過，與11月的平均淨電費183仙相比，則下調3.7%。

中電表示，明年將從電費穩定基金及燃料價格調整條款帳，合共撥出約25億元，凍結平均基本電價，以及盡力減低燃料調整費的升幅，紓緩市民生活開支。中華電力總裁羅嘉進在會議上透露，中電從電費穩定基金動用了11億元，燃料價格調整條款帳則動用了14億元，至今前者仍剩餘14億元，後者則沒有餘額。 他續指，今年中東地緣局勢持續緊張，國際燃料價格波動，對全球能源供應和成本帶來壓力；中電未來繼續因應需求，適時擴展及優化電網，並透過審慎控制成本及多元化燃料策略，維持合理價格。

港燈燃料價格調整條款帳為負結餘 港燈董事總經理鄭祖瀛則透露，港燈在電費穩定基金動用了約2億元，餘額為7億元；至於燃料價格調整條款帳則是負結餘。港燈指，約七成輸出電量源於液化天然氣，中東局勢衝擊國際液化天然氣市場，加上卡塔爾液化天然氣供應一度完全停頓。截至本月中，日本和韓國等亞洲市場的現貨液化天然氣指標價格較年初上升大約兩倍，對發電成本帶來沉重壓力。 港燈續指，今年上半年有大量在長期合約下的天然氣未能按計劃交付，目前大部分供氣已恢復，由現貨市場搶購的壓力減少。未來會因應市場情況及燃料價格走勢，再作電費調整，預料價格高企情況會維持一段時間。

會上有議員追問兩電如何運用「電費穩定基金」，其中民建聯葛珮帆問及既然基金有結餘，為何不撥出更多以下調電費升幅。謝展寰回應指，與兩電磋商期間已盡量要求對方使用電費穩定基金。羅嘉進表示，電費穩定基金猶如一個豬仔錢罌，有一定結餘才能發揮穩定基本電格的作用，又形容目前結餘屬穩健水平。鄭祖瀛則稱，考慮來年的資本開支和營運開支，需要預算電費波幅，如基金結餘過低，倘來年開支高企，會導致再下一年的電費增加更大。

謝：將軍澳132填海區建設大型電力設施 謝展寰表示，已向行政長官會同行政會議報告明年電費調整檢討結果，指出自今年3月爆發中東危機以來，國際燃料價格飆升，今年電費加幅會由燃料費主導。謝展寰昨在會議上表示，兩間電力公司電費差距愈來愈大，屬結構性問題。港燈市場較小，沒有規模化效果，完全倚賴傳統化石燃料發電，與中電有核電不同，在能源危機中所受衝擊特別大。 他表示，政府有決心改變此結構性問題，長遠要穩定電價，亦希望可減少兩間電力公司電價差距。除已批准的機組外，政府不會再批准兩電建設新的化石燃料發電機組，並將於將軍澳132填海區建設大型電力設施，接收內地零碳電力，供應予兩間電力公司。