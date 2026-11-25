大埔宏福苑火災明天滿一周年。對於有教會等團體或組織，計劃舉辦悼念活動，保安局局長鄧炳強表示，任何合法的事都可以做，鼓勵活動組織者主動聯絡警方，以評估活動風險，如果沒問題的話，政府樂意提供協助。

鄧炳強今早(25日)在電台節目表示，警方有責任提防有人騎劫悼念活動，而向主辦方了解活動詳情，並留下可供聯絡的電話號碼、以備不時之需，亦是合理做法，強調當局必須以風險為本，盡量理解悼念活動的參與人數和形式、會否有人利用特別日子作出煽動行為，甚至提出虛假說法導致社會不穩，例如聲稱政府收回宏福苑地皮後高價賣出等。被問到是否有團體在聽取警方意見後，決定取消悼念活動，他回應指沒有任何統計，當局亦控制不到團體如何處理後續安排。