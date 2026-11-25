財政司司長陳茂波率領香港經貿和創科代表團在倫敦繼續訪英行程，與當地工商和金融界人士交流，介紹香港的最新發展，探討香港與英國在金融、創新科技和專業服務等領域的合作機會。 陳茂波出席香港－歐洲商務委員會會議並致辭，向委員介紹香港經濟的最新情況，表示香港商品出口表現強勁，消費與投資錄得增長，股票市場交投活躍，持續吸引海内外資金。《香港第一個五年規劃》訂明未來五年的發展方向和重點，為企業在港投資和拓展業務提供確定性。他又指出，北部都會區是香港發展創科的重要基地，區內多項基建工程將為歐洲投資者和專業服務機構帶來新機遇。

陳茂波其後拜會中國駐英國大使鄭澤光，介紹代表團在英國的訪問行程，以及香港最新的經濟金融情況。雙方亦就國際形勢、中英關係、英國和歐洲的經濟概況，以及內地企業赴英拓展業務等議題交流。 陳茂波又出席香港工商協會舉辦的午餐會並致辭，表示《香港第一個五年規劃》將加快建設國際創新科技中心列為主要目標之一。香港既可協助英國企業將技術引進內地，亦可為有意開拓英國市場的內地企業物色合作夥伴。 晚上，陳茂波出席香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並致辭，指出粵港澳大灣區企業走向海外，帶到國際市場的不再只是個別產品或服務，而是結合技術、資金、人才和先進製造能力的整套方案。香港可為這些企業提供融資平台，也可成為它們拓展國際業務的基地。

陳茂波將於當地時間今日率領代表團轉赴荷蘭，繼續訪問行程。