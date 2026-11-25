社交平台流傳銅鑼灣廣場一期對開一報攤遭多名食環署人員圍封執法，引起關注檔口是否被清拆。食環署周二（24日）指報攤長期違規阻街，今年至今已接獲19宗相關投訴，並提出64次檢控，惟情況未有改善，署方遂於周一（23日）採取執法行動，依法拘捕該報攤持牌人，並檢取約1,400公斤（1.4噸）設備及物品，將向法庭申請充公。

申請充公1.4噸設備物品

食環署在社交平台專頁回應事件，指涉事報攤長期違規阻街，對道路安全及環境衞生造成影響，署方一直持續跟進並按情況採取適當行動。本年至今共接獲19宗有關該報攤阻街的投訴，小販事務隊已提出共64次檢控，惟經多次勸喻及檢控後，違規情況仍然持續。

為保障環境衞生及道路安全，灣仔區小販事務隊周一（23日）根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）及《小販規例》（第132AI章），拘捕該報攤持牌人並作出檢控，同時檢取約1,400公斤設備及物品，並將向法庭申請充公。行動後，人員已隨即清理路面，讓街道恢復整潔及暢通，減低對行人和道路使用者的影響。