前日本AV女優、現職DJ的濱崎真緒繼11月1日在萬聖節工作及消遣期間疑遭人暗中落藥，一度需要送入深切治療部搶救，近日她再度遇上機艙上被盜竊事件。

昨日（24日）濱崎真緒於社交平台發文，指她乘搭航班回香港遇到「機艙老鼠」，發現她放在行李架上的手背包被人偷竊，偷走當中的整個首飾盒及手錶「今早乘搭UO625回香港，剛發現我不見了整個首飾盒及手表，當時手背包放在行李架上，請問我現在需要怎樣？」她直指：「首飾盒跟手錶是分開放，除了被偷，是不可能同一時間不見的。」其後她再發文表示已經到荃灣警署報警，也明白很難可以尋回，「原來每天都發生這麼多飛機上盜竊事件，其實所有航空公司是不是應該在航班上加上CCTV呢？」