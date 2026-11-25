前日本AV女優、現職DJ的濱崎真緒繼11月1日在萬聖節工作及消遣期間疑遭人暗中落藥，一度需要送入深切治療部搶救，近日她再度遇上機艙上被盜竊事件。
昨日（24日）濱崎真緒於社交平台發文，指她乘搭航班回香港遇到「機艙老鼠」，發現她放在行李架上的手背包被人偷竊，偷走當中的整個首飾盒及手錶「今早乘搭UO625回香港，剛發現我不見了整個首飾盒及手表，當時手背包放在行李架上，請問我現在需要怎樣？」她直指：「首飾盒跟手錶是分開放，除了被偷，是不可能同一時間不見的。」其後她再發文表示已經到荃灣警署報警，也明白很難可以尋回，「原來每天都發生這麼多飛機上盜竊事件，其實所有航空公司是不是應該在航班上加上CCTV呢？」
她的經理人今日（25日）早上回覆傳媒指，濱崎真緒是回家後才發現整個首飾盒和手錶不翼而飛，她乘搭飛機時將手背包放在行李架上，失竊的財物包括4隻鑽石戒指、3隻「Chrome Hearts」戒指和頸鏈，而被偷去的手錶則為自家品牌；失竊財物價值大約15萬港元。《am730》正向警方和航空公司查詢事件。
日本前AV女優、來港後轉型為DJ的濱崎真緒，較早之前在萬聖節工作及消遣期間，飲下懷疑被人加料的「毒橙汁」，導致全身抽搐一度被送入深切治療部搶救。