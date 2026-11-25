主控、資深大律師郭莎樂引述鄺港智證供指，事發當日父親鄺球於大尾督停車場在車上襲擊蔡天鳳後，父子三人將車駛回龍尾村，鄺港智在車程期間查看蔡心跳及呼吸，皆沒有反應。車輛抵龍尾村後，鄺球上車查看蔡情況，期間他與鄺球對話，他問是否應該報警或叫救護車，鄺球回應稱他被通緝中，要為小朋友考慮，終決定將蔡天鳳放入膠箱搬入屋。鄺港智同意，並指當時沒留意車門打開還是關閉，而父親落車後，「我記得有個箱塞入嚟」。

控方播放單位門口的閉路電視，指鄺球抵達單位後便與鄺港傑搬膠箱，沒顯示到鄺球曾上車與他對話。鄺港智回應，「咁可能係呢個位置之前，可能喺大尾篤，我好記得佢話『你啲仔女點算』」。