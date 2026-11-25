28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(25日)第45日審訊，第三被告鄺港智第5日作供，他完成作供，案件將押後至周五(27日)，控辯雙方開始結案陳詞。
主控、資深大律師郭莎樂引述鄺港智證供指，事發當日父親鄺球於大尾督停車場在車上襲擊蔡天鳳後，父子三人將車駛回龍尾村，鄺港智在車程期間查看蔡心跳及呼吸，皆沒有反應。車輛抵龍尾村後，鄺球上車查看蔡情況，期間他與鄺球對話，他問是否應該報警或叫救護車，鄺球回應稱他被通緝中，要為小朋友考慮，終決定將蔡天鳳放入膠箱搬入屋。鄺港智同意，並指當時沒留意車門打開還是關閉，而父親落車後，「我記得有個箱塞入嚟」。
控方播放單位門口的閉路電視，指鄺球抵達單位後便與鄺港傑搬膠箱，沒顯示到鄺球曾上車與他對話。鄺港智回應，「咁可能係呢個位置之前，可能喺大尾篤，我好記得佢話『你啲仔女點算』」。
郭莎樂質疑三父子一早計劃將蔡天鳳放入箱子後處理她，鄺港智稱對後續處理全不知情。郭莎樂指，鄺球與鄺港傑停車後很快取出膠箱，他們理應一早決定要將蔡塞入膠箱。鄺港智回應，「咁可能係嚟呢度之前嗰幾分鐘內嘅事囉，即係大尾篤嗰度」。郭莎樂質疑鄺港智改變說法，鄺稱「冇改變，我話我喺車唔知喺呢度定大尾督度，我唔確定」。
郭莎樂指，鄺港智供述的蔡遇害經過是虛構，事實是他用錘仔襲擊蔡，期間蔡用手袋嘗試保護自己，故手袋有損毀及血跡，鄺港智不同意。
控方完成盤問後，鄺港智代表大律師安華暉覆問，提及鄺港智2024年9月起至少三度寫信警方稱欲會面，提出願意指證鄺球。直至今年1月底，警方派員跟鄺港智錄取口供，鄺港智說以為是錄取無損權益供詞，實際是警誡供詞。
被問為何形容被警方「呃落口供」，鄺港智稱當初警方說「幫到控方就得」，豈料錄取口供後，「佢又用返呢份嘢嚟指證我」，安華暉澄清控方沒有用該份口供指證鄺港智。鄺港智又指事發當日座駕一直拉上窗簾，故他在大美督停車場吸煙時，看不見車內情況。
官：只有一人實際殺害蔡
控辯雙方完成案情，法官祁彥輝宣布案件押後至周五，主控郭莎樂率先結案陳詞，之後是三名被告方陳詞。祁彥輝指案件有三名被告，但只有一人實際殺害蔡天鳳，現時鄺球和鄺港傑皆指控鄺港智殺害蔡天鳳，鄺港智指是鄺球下手，沒人指控鄺港傑下手，但他指即使沒親手殺人仍可能構成謀殺罪，涉及的許多法律觀點需再向陪審員解釋。