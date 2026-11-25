事主在Threads發文，指本月22日到尖沙咀光顧大閘蟹放題，發現其中一隻蟹夾著煙頭。向職員反映後，她引述一名女職員指：「我老闆都唔食煙嘅」，再有一名男職員問：「唔會係咩惡作劇呀嘛？」事主對於餐廳反過來懷疑他們感到不滿。事主續吃第二隻大閘蟹，怎料又發現纏著一條膠帶，男職員則指：「廚房話個海撈上嚟咩都有」。事主表示與朋友吃完之後均肚痛。

另一名同行朋友補充，在下單時侍應已經態度惡劣。她引述女職員問：「你哋係咪同我同事落單？究竟你哋依家要乜嘢，同我講清楚，唔好催我哋同事，你哋呢張枱我跟，有咩搵我。」但事主指根本無人催單，形容：「唔知佢哋邊位被害妄想症發作」。而出現煙頭蟹及膠帶蟹後，他們已經不敢再食其他蟹，原本可以吃到晚上11時，但他們在約10時已經離開，形容是「貼錢買難受」。

涉事的「熊本牛鍋」發出道歉聲明，指關於近日有客人在尖沙咀分店食大閘蟹時發現煙頭及異物，加上同事處理投訴時態度極不專業，管理層了解事件後感到非常震驚及憤怒。餐廳續指食物安全是底線、服務態度是本份。對於今次事件責無旁貸，絕對不會找藉口。餐廳向受影響的客人以及大眾致歉。

針對今次事件，餐廳已經主動聯絡受影響的客人，正處理後續事宜，以確保客人得到合適的安排。餐廳指絕不容忍員工極不專業及缺乏常識的回應，已經對涉事員工作出嚴厲處分及嚴重警告，並即時進行嚴格的再培訓。餐廳會加強全線員工的食安及客服訓練，確保不會再發生同類事件。